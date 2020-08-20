Погода в Україні 20 серпня змістить акценти, грозові дощі змусять "забути" про гарний настрій

Про це повідомляє Politeka з посиланням на синоптиків з Українського гідрометеорологічного центру.

На півночі дощів не передбачається, замість цього повітря прогріється до 28-32 градусів за Цельсієм. Вночі ж похолодає до 14-18 зі знаком «плюс».

Українцям у центрі також прогнозують неймовірну спеку, без дощів. Місцями можлива хмарність. Стовпчик термометра в денний час доби прогріється до 29-32 вище нуля. А ось вночі похолодає до 14-18 градусів.

На півдні буде ще спекотніше: від 28 до 34 градусів, місцями можлива хмарність. А ось в нічний час доби буде досить «свіжо»: від 16 до 19 градусів тепла.

Без дощів буде і на сході. Повітря прогріється до неймовірних 30-32 спеки, а ось вночі похолодає до 13-17 градусів.

А ось на заході України будуть найсильніші дощі з грозами. Це спровокує навіть істотне похолодання: в денний час буде 22-27 градусів, а вночі близько 13-16 тепла.

Синоптики з Укргідрометцентру стверджують, що сьогодні по всій країні, крім Закарпатської, Львівської, Волинської та Рівненської областей буде підвищений рівень пожежної небезпеки. На решті частини України буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

Жителів Києва та області погода сьогодні порадує неймовірною спекою: очікується 29-32 градуси зі знаком «плюс», які в нічний час доби змінять 13-17 тепла.

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