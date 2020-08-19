Пенсійний фонд України розкрив деталі про пенсії в серпні

Прес-служба відомства повідомила, що фінансування пенсій серпня триває, пише Politeka.net. Так, станом на 18 серпня, виплати профінансовані на 71,8%.

Відзначається, що на цей час на пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень. При цьому з початку місяця загальна сума фінансування склала 28,3 мільярда гривень - що і становить 71,8% від потреби Місяця.

Виплата пенсій очікується у визначений для кожного пенсіонера час, у встановленому порядку.

Нагадаємо, жителі окупованих територій вже чотири місяці не можуть зняти пенсії, які нараховуються на картки "Ощадбанку".

Як виявилося, бойовики "ДНР «не пропускають людей через КПВВ, а для виїзду потрібно отримати спеціальний дозвіл у "органів" окупаційної адміністрації і пред'явити реєстрацію на підконтрольній Україні частині країни.

Справа дійшла до того, що населенню не вистачає коштів на продукти.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінилася середня зарплата для розрахунку пенсій. Так, у червні цього року показник збільшився на 1651,06 грн і склав 11 197,38 грн. Про це інформує Пенсійний фонд України.

Відзначимо, щоб обчислити коефіцієнт заробітку, фахівці порівнюють дані про зарплату майбутнього пенсіонера і середній розмір заробітної плати за кожен місяць.

Нагадаємо також, стало відомо, що піти на пенсію за особливими умовами можуть українки-матері. Зараз вік виходу на заслужений відпочинок в Україні становить 59,5 років, але пільговикам нараховують пенсію на дев'ять років раніше.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

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