Українські сім'ї, які відмовляться від газового лічильника, змусять платити втричі більше

Як попереджає Politeka.net, вже наступного року облгази переведуть таких клієнтів на граничні норми споживання, передає Finance.ua. Якщо не буде лічильника, в наступному році сім'я з трьох осіб при використанні газової плити зобов'язана платити не за 3,28 кубометра на людину, як зараз, а в три рази більше - за 9,8 куба. Після нововведень загальна вартість може піднятися з 29,1 до 87,3 гривні.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко звернув увагу, що з 1 січня 2021 року закон зобов'язує і зовсім відключати газ тим, хто не поставив собі лічильник. Однак це не останнє слово парламентаріїв і ситація ще може змінитися.

"У мене є відчуття, що дію закону, що дозволяє платити за газ не за лічильником, а виходячи з норми споживання, все ж в останній момент продовжать", - заявив Кучеренко.

В одній з обласних компаній-постачальників газу пояснили: щоб перевести споживачів на новий тариф офіційно, потрібно скласти протокол протокол відмови від установки лічильника. Якщо просто не відкрити двері і не підписати документ - це не буде вважатися автоматичною відмовою і приводом для перекладу на граничну норму.

У той же час, у громадян без лічильників можуть виникнути проблеми з субсидією, яка не компенсує граничні нормативи по газу. Так сім'ї з трьох осіб при наявності з газової плити щомісяця доведеться платити додатково 58,2 гривні зі своїх кишень.

В облгазах сподіваються, що Міненерго розробить і запропонує Кабміну законодавчі поправки, які позбавлять українців від такої долі. Інакше перед постачальниками з'явиться непростий вибір: або дотримуватися закону і перекрити газ, втративши прибуток, або продовжити поставляти газ всупереч закону.

Раніше Міністерство енергетики вже пропонували змінити норми споживання для тих, у кого немає лічильника:

"Відсутність лічильників природного газу в 3,3 млн квартир (домогосподарств) ставить в нерівні умови побутових споживачів, квартири (домогосподарства), які обладнані лічильниками газу, оскільки модель поведінки побутових споживачів, які не мають лічильників природного газу, істотно відрізняється".

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