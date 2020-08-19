Відома українська гімнастка Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала ефектний номер на радість фанатів
Красуня позувала в чорному купальнику біля басейну. Нікітіна стала спочатку на руки, підняла ноги вгору, а після цього стрибнула через спину в басейн. Відео було зроблено в сповільненій зйомці і фанати змогли оцінити майстерність Катерини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Як же я давно хотіла це зробити!!!.
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Так! Я змогла. + одна виконана мета .
PS. Було прям стрьомно.
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А ти ставиш собі цілі?
Або більше живеш одним днем?",- написала Нікітіна.
Фанати подивилися відео понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Що за місце де так дозволяють чудити?", "Нікітіна, чому ти така крута!?) ", "Нічого собі", "Ого", "Вау, яка ти сильна", "Тут потрібно додати: виконання трюку без підготовки - заборонено", "Ого, жесть", "ще трохи і в збірну".
Ми писали, що популярна українська актриса Катерина Нікітіна показала свої таланти на пляжі.
Красуня показала свою неймовірну фігуру в купальнику, але особливу увагу шанувальників привернув шпагат зірки. Нікітіна позувала на пляжі і біля басейну, демонструючи чудеса розтяжки.
Нагадавши, безсоромна зірка "Квартал 95" в купальнику з насолодою вигнулася, вразивши червоними губками
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