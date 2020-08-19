Британська модель Демі Роуз, яку називають копією Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує перед дзеркалом, вбравшись лише в тісний топ, який ледь витримував її розкішні форми, капелюх і чорні штани.

Уточнимо, що доповнила образ красуня елегантним чокером і ланцюжком на руці. Крім того, на обличчі красуні можна помітити не менш гарний макіяж.

Однак шанувальників Роуз вирішила позбавити від можливості коментувати свої знімки, викинувши їх в Сторіс. При цьому самі кадри вона ніяк не підписала.

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На фото красуня показала себе у квітковому платті, яке підкреслило ідеальну талію. Декольте у Демі виявилося дуже великим, зірка без сорому демонструвала пишні груди. Волосся Роуз зібрала у хвіст, а сама дивилася в об'єктив камери, сидячи біля басейну. Як можна помітити, модель відпочиває на Ібіці.

Модель була в яскравому купальнику, верх якого підходив для заняття серфінгом.

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