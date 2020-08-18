Одержувачів соціальної допомоги та пільг чекають нововведення

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб повідомив в інтерв'ю, що планується створити єдиний реєстр пільговиків і одержувачів соцдопомоги.

Як зазначив Вискуб, у міністерстві хочуть розширити автоматизацію сфери соцзахисту. Зокрема, всі види виплат повинні бути переглянуті, і переведені в автоматизовані бізнес-процеси навколо одного реєстру.

Також заступник міністра піддав критиці ініціативу Світового банку, в рамках якої в Міністерстві соцполітики проводиться автоматизація. Сума проєктe оцінюється в приблизно 300 млн дол.

Як повідомив Вискуб, проекти Світового банку неефективні адже охоплюють тільки Міністерство соцполітики, при цьому залишаючи без уваги Пенсійний фонд, служби непрацездатності та інші соцфонди.

Заступник міністра повідомив, що була проведена автоматизація "шматочка сфери соцзахисту за шалені кошти".

Вискуб повідомив, що на даний момент Мінцифри виділило 12 важливих галузей для автоматизації реєстрів, які стосуються і податкової.

Раніше ми писали, що eкраїнки-матері зможуть піти на пенсію за особливими умовами. Це стосується двох категорій жінок. Зокрема, матерям з п'ятьма і більше дітьми можна вийти на пенсію в 50 років.

Відзначимо, що зараз вік виходу на заслужений відпочинок в Україні становить 59,5 років, але пільговикам нараховують пенсію на дев'ять років раніше.

Раніше повідомлялося, що Кабмін прийняв постанову, згідно з якою змінюється формула НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ.

Так, будуть враховуватися в сім'ї: заробітна плата, грошові виплати військових, стипендії, пенсії і навіть соцдопомога з допомогою з безробіття.

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