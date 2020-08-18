Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала зворушливу зустріч з колишньою конкуренткою

У скандальному фіналі шоу "Холостяка" перемогла гімнастка Даша Ульянова, залишивши позаду всіх конкуренток. При цьому багато екс-учасниць після проекту стали не менш популярні, ніж і переможниця. Вся справа в тому, що на пост-шоу Макс розповів про свою зраду. Під час зйомок одного з ефірів у нього були інтимні стосунки з однією з учасниць.

Пильна увага полльзователей Instagram торкнулася всіх екс-учасниць проекту. Втім, Даша, схоже, зберегла дружнє спілкування з деякими з них. Днями відбулася несподівана зустріч Даші з Аліною, яку запам'ятали, як юну красуню раніше не мала серйозних стосунків. Дівчина підкорює фанатів в соцмережі Instagram і цей раз не став винятком. Лящук показала, як веселиться на відпочинку.

Такі ж фото і відео з'явилися в розділі Сторі Даші Ульянової, а потім були опубліковані на фан-сторінках проекту. Ось як реагують фанати на побачені кадри:

"Ого, яка зустріч👌» «" а хтось говорив що всі дівчата такі не щиро Аліна по ходу це ти ти всіх про сирала що брешуть і т д ,а тепер з усіма дівчатами в стреча Бажана у тебе .Я б ні коли не пробачила таких осіб що мене в бруд стирчать а потім раді в стречі», «не зрозумієш цих дівчаток . То всі вороги, то всі друзі. Ну прям не Гоу Холостяк, а запальник зірок в Інсте 🤣", " їм тепер не кого ділити!) Ось і все тепер мало не рідні (!", "Не найвдаліше фото»", - пишуть користувачі.

Раніше Аліна також розповіла, що її тексти, написані в соціальних мережах, не повинні бути спрямованими на адресу Максима, адже для неї ця історія закінчилася ще в січні.

"Так, мені було складно після проекту. Мені було незвично і незрозуміло. Я навіть ще написала Максу своє звичне вітання "салют хелоу". (не знаю, для чого і чому), але я не соромлюся і не приховую цього. Тому що, якщо людина дійсно відчувала хоч щось (кажу про себе), то це не може пройти за один день, тому, мабуть, я хотіла спробувати»,-розповіла дівчина.

При цьому вона підкреслила, що ця історія була 4 місяці тому. Тоді вона його знала тим Максом, якого бачила два - три рази на тиждень по годині і сприймала так, як бачила.

"Після переглядів всіх ефірів я побачила іншу людину. Ні, не поганого! Він класний. А просто людини, який, як би сказати ... іншої людини. Не знаю, як пояснити. І коли ви мені писали: "він ще зрозуміє, кого втратив", "він ще зрозуміє, кого відпустив", "він пошкодує". Я вас всіх дякую, за таку підтримку, за ваші слова! Але ні, нічого він не зрозуміє! Тоді він зробив правильний вибір, тому що ми різні! Від слова АБСОЛЮТНО. І ще раз повторюся, я вдячна в першу чергу собі, що пішла на кастинг і пройшла всі ці етапи», - зазначила Аліна.

Нагадавши, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

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