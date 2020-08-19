Відома модель Сьюзі Кортес, яку нагородили титулом за найкрасивіші сідниці, вразила відвертою позою, порадувавши фанатів

На фото красуня була зовсім без одягу і бюстгальтера. Сьюзі спокусливо підняла ноги вгору, демонструючи ідеальний "горішок". Можна побачити білу смужку знизу, яка можливо є частиною трусиків, але на п'ятій точці їх зовсім не видно. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама лежала в профіль на ліжку. Кадр вийшов дуже спокусливим і спекотним, адже на ньому можна побачити справжнє бажання моделі пограти. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, кохані", - підписала фото красуня.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Готова", "Буквально ідеальна краса", "Hermosa", "Awesome", "смачна моя любов", "Ноги до плеча", "щоб забезпечити любов", "хотів би я підкорити твою вершину прямо зараз".

Ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес підкорила погляди на пружну гордість.

Модель постала в ліфчику і трусиках рожевого кольору з чорними акцентами. Лямки ліфчика натягнулися на плечах, ніби впиваючись в шкіру.

Кортес відкинула довге волосся, щоб краще показати свою рівну "шовкову" спинку.

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А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць вимазала свою гордість в піску заради пікантних кадрів

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