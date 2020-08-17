Британська супермодель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою в мереживному вбранні під час відпочинку з друзями

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я дуже хочу поділитися з вами чимось дійсно особистим. Я вийшла зі своєї зони комфорту й об'єднався з хлопцями з... . Ми зняли дійсно особливе відео про горе на підтримку Всесвітнього дня запобігання самогубствам, і я сподіваюся, що воно допоможе вам або будь-яким іншим. Дата релізу буде незабаром озвучена", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Роуз позує з подругою сидячи, демонструючи апетитну фігуру в мереживному вбранні. Красуня ефектно закинула ногу на ногу, випромінюючи красу і витонченість.

«добре зроблено, крихітка», «так пишаюся тобою», «дуже мило виглядаєш на цій фотографії», «Демі, Я завжди знала, що ти дуже добра», «Крихітка, чорт, ти мене дуже завела мене», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Демі Роуз, також відома як британська Кардаш'ян, показала новий образ в золотому купальнику.

Дівчину, як відомо, не можна назвати класичною топ-моделлю, адже її параметри зовсім далекі від загальноприйнятих 90-60-90, та й зростання дівчини набагато нижче модельного. Тим не менш, Роуз володіє тонкою талією, пишними грудьми й стегнами. Завдяки унікальній зовнішності, Демі стала популярна в Instagram і отримала багатомільйонну аудиторію.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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