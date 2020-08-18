Не всім зіркам доводиться пробивати собі шлях у шоу-бізнес

Деяким пощастило народитися, як то кажуть, зі срібною ложкою в роті, писати Politeka.net. Познайоммось з такими знаменитостями.

Красуня, що стала кумиром мільйонів, Кім Кардашьян народилася в сім'ї відомого адвоката співзасновника Radio & Records Роберта Кардашьян і світської левиці Кріс Дженнер. Сім'я була дуже заможною, до того ж батько заробив собі ім'я, беручи участь у гучній справі О.Джея Сімпсона.

Блондинка "в шоколаді", світська левиця, Періс Хілтон народилася в сім'ї засновників мережі готелів "Hilton". Її капітал оцінюється в 100 мільйонів доларів.

Відома актриса Дженніфер Еністон з'явилася на світ в сім'ї, що має відношення до шоу-бізнесу. Батьки артистки, Джон Еністон і Ненсі Дау, зробили успішні кар'єри. Однак попри наявність заможних батьків, Джен завжди була самодостатньою і незалежною особистістю.

Підкорювачка сердець Анджеліна Джолі народилася в родині акторів Маршелін Бертран і Джона Войта. Обидва були багатими. Попри те, що в сім'ї існували проблеми (батько пішов з сім'ї), все ж зірка росла в обстановці повної забезпеченості.

Співачка Тейлор Свіфт з'явилася на світ, завдяки Андреа Фінлей і Скотта Кінгслі Свіфта. Її батько працював фінансовим консультантом в Merrill Lynch, а мати колись працювала керівником комерційного відділу Фонду взаємних інвестицій. Багаті мама і тато забезпечили улюблену дочку всім необхідним.

Нагадаємо, нащадки Бреда Пітта і Анджеліни Джолі не спілкуються з дідусем і бабусею по батьківській лінії ще з 2016 року. Виявилося, у Енджі давно зіпсувалися стосунки зі свекрухою.

Нагадаємо, що худуча Джолі в траурній сукні налякала зовнішнім виглядом на прогулянці з сином: "Малефісента відпочиває".

Як повідомляє Politeka, Анджеліна Джолі забула про білизну і без сорому з'явилася на вулиці, спекотні кадри:"Королева".

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