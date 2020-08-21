Українцям розповіли, що потрібно зробити, щоб на пенсії отримувати більше грошей

Про це заявив екс-міністр розвитку економіки, а зараз президент Київської школи економіки-Тимофій Милованов в інтерв'ю Finance.ua.

"Є пасивний і активний підхід до інвестицій. Пасивний- це диверсифікувати активи", - заявив Милованов, додавши, що більшість людей в світі так і роблять.

Тимофій Милованов розповів, що не рекомендував би людям активні інвестиції, коли потрібно вибирати галузь, ідею, бізнес, стартап або проект, поки у інвестора немає стільки грошей, щоб він міг ризикувати. Спочатку краще використовувати пасивні інвестиції, а згодом їх наростити.

При активному інвестуванні потрібно виділити певний відсоток, який ви готові з великою ймовірністю втратити. Це може бути від 3% до 7%.

"Так з 100 тис. гривень можна взяти 4 тис.грн і пограти з ними в активних інвестиціях", – зазначає він.

За словами Мілованова, в Україні кількість інструментів пасивних інвестицій обмежена в порівнянні з тією їх кількістю, яка є в Канаді, Штатах або Європі.

"Там зазвичай є система пенсійних фондів, система індексів на ринку цінних паперів - і дуже легко в них інвестувати. Так більшість людей і робить. Професори найчастіше інвестують через 2-3 компанії з хорошою репутацією, в пенсійні фонди, які просто скуповують акції найбільших компаній. І більшість активів люди мають в цих грошах. А коли людина готується до виходу на пенсію, рекомендується не тримати всі ці активи в цінних паперах, а потроху переводити їх в "treasury bills", у нас це ОВДП", – розповів він.

Зазначимо, станом на 1 липня 2020 року загальна кількість пенсіонерів в країні склала 11 241 834 людини.

Що стосується розміри виплат, то ситуація з одержувачами пенсій така:

- виплати в розмірі від 5 001 до 10 000 грн отримують 1 277 186 осіб (11,36%);

- у розмірі від 4 001 до 5 000 грн-884 418 осіб (7,87%);

– у розмірі від 3 001 до 4 000 грн-1 671 624 особи (14,87%);

– у розмірі від 2 001 до 3 000 грн-5 158 392 особи (45,89%);

- у розмірі від 1 501 до 2 000 грн - 1 845 674 особи (16,42%);

– у розмірі від 1 401 до 1 500 грн-1 465 осіб (0,01%);

- у розмірі до 1 400 грн – 70 487 осіб (0,62%).

Пенсії понад 10 000 грн отримують лише 332 588 осіб.

Таким чином, велика частина пенсіонерів (45,89% або майже половина від їх загальної кількості) отримує пенсії від 2 001 до 3 000 грн.

Розмір середньої пенсії в Україні з початку 2020 - го зріс майже на 400 грн і склав 3400 грн, а для громадян старше 80 років-4100 грн.

Чергове підвищення мінімальної пенсії заплановано на грудень 2020 року, і пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Тоді мінімальна пенсія становитиме 1769 гривень. Надбавки, підвищення за наднормативний стаж - все, що прив'язано до прожиткового мінімуму, все також буде перераховано.

Також в 2021 році відбудеться кілька етапів підвищення пенсій. У січні і липні 2021 року після запланованого підвищення мінімальної зарплати зросте і мінімальна пенсія для осіб старше 65 років зі стажем 35-30 років, і складе 2400 грн і 2600 грн відповідно.

Нагадавши, українським пенсіонерам накинули непогану надбавку до виплат, озвучені терміни: "вже з 1-го..."

Як повідомляла Politeka, масовий перерахунок пенсій, субсидій та штрафів в Україні, розкрита сума: "з 2021 року будуть..."

Також Politeka писала про розрахунок пенсій і стаж, в ПФУ роз'яснили українцям важливі нюанси: "трудова книжка..."