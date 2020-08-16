Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала себе на обкладинці модного журналу

Як передає Politeka.net, красуня розмістила свіжий знімок на своїй сторінці в Instagram.

Модель потрапила на обкладинку глянцевого видання про моду, стиль і красу, під назвою Harper's Bazaar.

На ньому красуня попозувала в зухвалому образі. На ній був надітий чорний Шкіряний комбінезон з оголеною спиною, туфлі на підборах, а довге волосся недбалими локонами спадали на одне плече. Кім Лі була яскраво нафарбована і дивилася в камеру.

Користувачі прийшли в захват від такої зухвалості. Вони написали безліч коментарів.

"Так круто", "Вогонь», «СТатус королеви», «Ти найкрасивіша в світі🔥», «Богиня», «Виходь за мене», "Тепер я знаю причину, по якій мій телефон раптово починає нагріватися", - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала сміливий образ без зайвого збентеження.

На фото модель показує себе в чорному напівпрозорому корсеті, який підкреслив точену талію красуні. Кім спокусливо лягла на ліжко і без збентеження показала в Королівському декольте свою гідність. Зірка лежала поруч з свічником, а рукою взялася за волосся, роблячи фотографію максимально спекотною.

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