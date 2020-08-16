Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в максимально спокусливому образі

На фото красуня позувала в прозорому боді, яке ніяк не закрило пишні груди дівчини. Олена стояла на балконі, показуючи всі достоїнства своєї фігури. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама вигнулася вперед, щоб зробити кадр максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Замазувала боді як могла", - поскаржилася Олена.

Фанати поставили майже 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Груди просто космос", " де можна купити таке боді?", "А мені починють подобатися груди", "пощастило тому хто в цей час в кафе навпроти сидів ахах", " красуня, Оленка. Теж хочу таку фігуру (але у мене інша конституція", "що за ідеальна жінка", "не треба замазувати )))", "знову зробили якусь дурну операцію і видалили стирчать штучки з грудей?".

Ми писали, що столична модель Олена Омович показала, хто їй склав компанію в ліжку вранці вихідного дня.

У розділі сторіз на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала кадри, на яких позує, лежачи в ліжку, а поруч з нею можна помітити красиву білу кішку з довгою шерстю.

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