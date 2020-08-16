Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в максимально спокусливому образі

На фото красуня позувала в прозорому боді, яке ніяк не закрило пишні груди дівчини. Олена стояла на балконі, показуючи всі достоїнства своєї фігури. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама вигнулася вперед, щоб зробити кадр максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

View this post on Instagram

Замазывала боди как могла😅У меня для вас новость♥️Я открываю набор на мой второй именной конкурс 🔥 Будет приход от 20 000 живой активной аудитории 🔝 У кого бизнес в инстаграм или же вы хотите развивать личную страницу и увеличить число подписчиков , скорее пишите моему менеджеру для участия в конкурсе @nabor.alena_omovych Первым 20 спонсорам СКИДКА 15%🔥🔥🔥 Успейте записаться по выгодной цене 😉 Результаты первого именного конкурса прикрепляю к фото😉 Обещанный приход 15 000 ✨ Выполнили 15 300✅ В этот раз сделаем больше 😈Потому что я подготовила для вас очень крутые призы✨🙌🏻 Будете учавствовать?

A post shared by Alena Omovych (@alena_omovych) on

Популярні новини зараз

Безсоромна Сєдокова задерла спідницю, блиснувши всіма своїми достоїнствами: "Яка шикарна…"

Найкрасивіша дівчинка у світі показала чудове тіло в бікіні: «Ангел»

Пишногруда Аліна Гросу з'явилася на весілля в ефектній сукні без білизни: кадри свята

Відмова від долара набирає обертів, банкам наказано готуватися до крайніх заходів: з'явився документ
Показати ще

"Замазувала боді як могла", - поскаржилася Олена.

Фанати поставили майже 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Груди просто космос", " де можна купити таке боді?", "А мені починють подобатися груди", "пощастило тому хто в цей час в кафе навпроти сидів ахах", " красуня, Оленка. Теж хочу таку фігуру (але у мене інша конституція", "що за ідеальна жінка", "не треба замазувати )))", "знову зробили якусь дурну операцію і видалили стирчать штучки з грудей?".

Ми писали, що столична модель Олена Омович показала, хто їй склав компанію в ліжку вранці вихідного дня.

У розділі сторіз на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала кадри, на яких позує, лежачи в ліжку, а поруч з нею можна помітити красиву білу кішку з довгою шерстю.

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян перед дзеркалом продемонструвала соковитий бюст в топі

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян зігнулася і приголомшила пікантною позою в міні-бікіні