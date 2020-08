View this post on Instagram

Замазывала боди как могла😅У меня для вас новость♥️Я открываю набор на мой второй именной конкурс 🔥 Будет приход от 20 000 живой активной аудитории 🔝 У кого бизнес в инстаграм или же вы хотите развивать личную страницу и увеличить число подписчиков , скорее пишите моему менеджеру для участия в конкурсе @nabor.alena_omovych Первым 20 спонсорам СКИДКА 15%🔥🔥🔥 Успейте записаться по выгодной цене 😉 Результаты первого именного конкурса прикрепляю к фото😉 Обещанный приход 15 000 ✨ Выполнили 15 300✅ В этот раз сделаем больше 😈Потому что я подготовила для вас очень крутые призы✨🙌🏻 Будете учавствовать?