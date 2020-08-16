У найближчий тиждень Україну чекає потепління, але незабаром країну накриють дощі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз від Наталії Діденко.
За словами синоптика, попри похолодання в останні дні, Україну знову накриє спека.
Температура повітря завтра, 17 серпня вже сягатиме 25-30 градусів тепла, а надалі лише посилиться.
"Дощі 17 - го серпня в Україні малоймовірні - антициклон Emil( карта), тільки в Прикарпатті пройдуть дощі з грозами - туристи, будьте обережні!",- попередила Діденко українців.
Столицю України також знатно "підсмажить":
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"У Києві понеділок буде вже гаряче, до +28 градусів, на тижні спека посилиться. Тільки в четвер, 20 серпня, через дощ, градуси короткочасно стрибнуть вниз, посвіжіє, проте кінець тижня знову буде дуже теплим",- зазначила синоптик.
Діденко підкреслила, що попри потепління, ночі все одно залишаться холодними.
Не обійшла вона стороною і сусідню Білорусь, в якій зараз напружена політична ситуація:
"У Мінську в понеділок буде ще дуже тепло, до + 28, +29 градусів. З вівторка в білоруській столиці-зниження температури повітря до + 23 + 25 градусів і періодичні грозові дощі", - підсумувала синоптик.
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