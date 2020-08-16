У найближчий тиждень Україну чекає потепління, але незабаром країну накриють дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз від Наталії Діденко.

За словами синоптика, попри похолодання в останні дні, Україну знову накриє спека.



Температура повітря завтра, 17 серпня вже сягатиме 25-30 градусів тепла, а надалі лише посилиться.



"Дощі 17 - го серпня в Україні малоймовірні - антициклон Emil( карта), тільки в Прикарпатті пройдуть дощі з грозами - туристи, будьте обережні!",- попередила Діденко українців.

Столицю України також знатно "підсмажить":

"У Києві понеділок буде вже гаряче, до +28 градусів, на тижні спека посилиться. Тільки в четвер, 20 серпня, через дощ, градуси короткочасно стрибнуть вниз, посвіжіє, проте кінець тижня знову буде дуже теплим",- зазначила синоптик.

Діденко підкреслила, що попри потепління, ночі все одно залишаться холодними.

Не обійшла вона стороною і сусідню Білорусь, в якій зараз напружена політична ситуація:

"У Мінську в понеділок буде ще дуже тепло, до + 28, +29 градусів. З вівторка в білоруській столиці-зниження температури повітря до + 23 + 25 градусів і періодичні грозові дощі", - підсумувала синоптик.

Нагадаємо, стихія обрушилася на Україну, кадри: "машини тонуть, парасольки летять..."

Як повідомляла Politeka, погода в Україні раптово зробила рокірування, дощі і спека атакують нові області: Точний прогноз.

Також Politeka писала, що погода вдарить похолоданням, кому в Україні не пощастить найбільше.