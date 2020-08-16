Модель Анастасія Квітко, яку в ЗМІ отримала прізвисько "Російська Кім Кардаш'ян", опублікувала гарячі фото

Всесвітньо відома російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, на цей раз ідеал для улюбленців пишних фігур здивувала своїм формами, які вже ледь поміщаються в одязі.

Квітко запропонувала своїм шанувальника оцінити як вид ззаду, так і спереду. У підписі до посту модель навіть організувала голосування: який образ їм подобається більше.

На першому знімку зірка продемонструвала вражаючий вигляд спереду: шикарні груди Квітко ледь не вирвалися з полону мініатюрного топа, а відсутність бюстгальтера лише розохотила її шанувальників.

Але поза всякими сумнівами переможцем став задній ракурс моделі. Вузька спідниця буквально тріщала від божевільних розмірів сідниць Насті.

За кілька годин даний пост зібрав понад сто тисяч лайків, а в коментарях шанувальники моделі ділилися захопленими відгуками про її фігуру.

Раніше Квітко постала перед фанатами в досить відвертій позі.

Одягалася модель в спідницю, яку зазвичай вважають за краще Школярки. Зайнявши, м'яко кажучи, пікантну позу, вона показала найцікавіші місця, прикривши їх тільки "вогником".

Таким чином вона хотіла привернути увагу до знижки на якийсь товар і, швидше за все, у неї все вийшло.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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