Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова похвалилася розкішною фігурою, скинувши на камеру халатик

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Нічого не відкладай. Завтра, можливо, останній рейс. Якщо хочеш любити-Обійми мене прямо зараз! Якщо хочеш забути-давай розпрощаємося тут! "Вчора" більше немає, а в "майбутньому" немає ще нас!» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що пост Чехова супроводжувала розкішними кадрами, на яких вона позує в халатику, вирішивши його Скинути. Після цього красуня здалася в одному облягаючому купальнику, викликавши захват шанувальників.

«Відмінний пост.Хочете скрасити свої вихідні? Тоді Вам до мене», «як же романтично, сексі... і загадка є!!)) Дуже кльово вийшло», «правильні слова. А я завжди кажу, вчора вже ні, завтра може не бути. Треба жити тут і зараз»,« із задоволенням обійняв би, але, мабуть не доля 😭», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що телеведуча Анфіса Чехова показала себе і розповіла про купальник

На фото красуня позує в смугастому купальнику. Волосся дівчина залишила розпущеним, а сама посміхалася на камеру. Анфіса показала себе в декількох ракурсах, демонструючи ідеальну фігуру в басейні.

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