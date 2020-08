View this post on Instagram

Ничего не откладывай. Завтра, быть может, последний рейс. Если хочешь любить - обними меня прямо сейчас! Если хочешь забыть - давай распрощаемся здесь! «Вчера» больше нет, а в «Будущем» нет еще нас! #анфисиныстихомысли