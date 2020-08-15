Відома українська співачка Оля Полякова розповіла шанувальникам про нове захоплення

Оля Полякова порадувала фанатів новою публікацією в популярній соціальній мережі. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Цього разу зірка виклала в Instagram Stories кілька невеликих відеороликів, на яких вона пробує себе в новому виді спорту. Як виявилося, зірка вирішила освоїти один з видів серфінгу - вейкбординг.

Так, зірка продемонструвала, що вже вміє впевнено балансувати на дошці, тримаючись за трос, прикріплений до катера. Співачка зізналася, що подібний досвід для неї в новинку, написавши, що це її «перший раз».

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Поляковапоказала відеоролик, на якому вона появилась в повний зріст, показавши підписникам струнке підтягнуте тіло в спортивному купальнику. Артистка також не упустила можливості посміятися над своїм зосередженим виразом обличчя під час катання на дошці для серфінгу.  

Відзначимо, що зірка не раз зізнавалася в тому, що підтримує бездоганну фігуру за допомогою регулярних фізичних навантажень і суворого підрахунку калорій. Артистка також намагається прищепити любов до здорового способу життя своїм дочкам: 15-річній Марії і 9-річній Алісі.

Варто визнати, що подібний підхід приносить свої плоди і спортивному тілу 36-річної співачки можуть позаздрити багато молодих дівчат. Особливої уваги шанувальників удостоюються довгі ноги Олі Полякової, з приводу яких вона постійно отримує велику кількість компліментів.

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