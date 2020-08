View this post on Instagram

Друзья, в этом году все мы стали участниками челленджа #МандруйУкраїною. Давайте поможем друг другу получить максимум удовольствия от путешествий по нашей стране. Если у вас есть любимые места в Украине, которые вдохновляют - поделитесь ими! Просто поставьте хэштег #МандруйУкраїною, нужную геолокацию в любой соцсети и порекомендуйте своим друзьям, что именно стоит увидеть, где побывать! Это может быть текст, фото или видео - главное откройте Украину, которую вы любите для всех! Мое любимое место - в окрестностях Одессы, на побережье Черного моря. ⠀ Сколько раз я была в Одессе с концертами и никогда не видела этот город таким, каким узнала его пару лет назад. Я успела покататься на карете, посмотреть исторические места, посетить роскошные экскурсии «Одесса бандитская», «Одесса еврейская», «Одесса контрабандистская». Это какая-то бомба. Успела даже покататься на яхте и поняла, что оказывается в Одессе можно купаться в абсолютно чистом, лазурном, теплом море. В этом прекрасном городе совершенно невероятные рестораны и отели. Морская кухня стала просто великолепной: рыба в огне, рапаны, мидии, икра щуки, камбала, бычки, ставрида, рыба-игла… Что говорить, если я впервые увидела одесский Оперный театр. Короче, Одесса для меня открылась, с другой стороны.