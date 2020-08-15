Співачка Анна Сєдокова показала спокусливу фотографію в шовковому пеньюарі

Анна Сєдокова в черговий раз порадувала своїх шанувальників новим знімком у відвертому вбранні. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Співачка постала перед своїми передплатниками в темно-синьому пеньюарі на тонких бретельках, який вигідно підкреслив її струнке тіло. Цей знімок співака доповнила роздумами про те, як прийняти неминуче.

Дівчина повідала про те, що незабаром їй доведеться надовго попрощатися зі своєю донькою Монікою. Вона зазначила, що подібні життєві події багато чому її навчили, і поділилася своїми висновками з фанатами.

"Можна нескінченно стресувати, доводячи себе до істерик перед днем X. можна скаржитися, битися об лід, а можна просто прийняти", - пише Анна Седокова.

Вона зазначила, що раніше їй була чужа подібна позиція, проте з віком вона навчилася довіряти вищим силам. Артистка згадала про те, що завдяки поганим життєвим епізодам, люди можуть більш яскраво переживати хороші моменти.

Шанувальники Сєдокової підтримали її в коментарях, побажавши їй всього найкращого. Багато користувачів мережі звернули увагу на те, 37-річна Анна виглядає, як завжди, чудово.

"Яка ви шикарна, обов'язково все Буде Добре", "Фото вогонь. Моніка-красуня, шкода що їде", "Ганнуся,спасибі за такі напутні слова і не переживайте на рахунок Мо все буде добре", "Розкішна, сильна жінка. Мій мотиватор. Все неодмінно буде добре!".

Варто відзначити, що Моніка зараз проживає разом зі своїм батьком Максимом Чернявським в США. Тим часом Анна вирішила в'язати свою долю з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою.

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