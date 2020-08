View this post on Instagram

Привет, как ты? ⠀ Знаешь чему я научилась только со временем и что меня спасает? Принимать спокойно, то что в жизни уже неизбежно. Можно бесконечно стрессовать, доводя себя до истерик перед днём X. Можно жаловаться, биться об лёд, а можно просто принять. ⠀ Ты скажешь это слабая позиция, я раньше так тоже считала .А сейчас нет. Принимать - это доверять судьбе, доверять высшей силе. И ещё очень важно. Понимать, что из каждой сложной ситуации, рождается новый цветочек 🌹 Ведь если бы не было столько плохого или скорее сложного в нашей жизни, мы бы никогда не стали такими сильными и счастливыми. Мы бы знали вкус счастья. ⠀ Сегодня вечером улетит Мо. И мое сердце сжимается от этой мысли в маленькую песчинку. Но у нас было прекрасное лето. И будет ещё много лет впереди. И сегодня мы запретим друг другу плакать, ведь тогда наше счастье не будет иметь значение. ⠀ Все будет хорошо! Я принимаю, я благодарю. Я верю❤️