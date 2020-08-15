Співачка Анна Сєдокова показала спокусливу фотографію в шовковому пеньюарі

Анна Сєдокова в черговий раз порадувала своїх шанувальників новим знімком у відвертому вбранні. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Співачка постала перед своїми передплатниками в темно-синьому пеньюарі на тонких бретельках, який вигідно підкреслив її струнке тіло. Цей знімок співака доповнила роздумами про те, як прийняти неминуче.

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Привет, как ты? ⠀ Знаешь чему я научилась только со временем и что меня спасает? Принимать спокойно, то что в жизни уже неизбежно. Можно бесконечно стрессовать, доводя себя до истерик перед днём X. Можно жаловаться, биться об лёд, а можно просто принять. ⠀ Ты скажешь это слабая позиция, я раньше так тоже считала .А сейчас нет. Принимать - это доверять судьбе, доверять высшей силе. И ещё очень важно. Понимать, что из каждой сложной ситуации, рождается новый цветочек 🌹 Ведь если бы не было столько плохого или скорее сложного в нашей жизни, мы бы никогда не стали такими сильными и счастливыми. Мы бы знали вкус счастья. ⠀ Сегодня вечером улетит Мо. И мое сердце сжимается от этой мысли в маленькую песчинку. Но у нас было прекрасное лето. И будет ещё много лет впереди. И сегодня мы запретим друг другу плакать, ведь тогда наше счастье не будет иметь значение. ⠀ Все будет хорошо! Я принимаю, я благодарю. Я верю❤️

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Дівчина повідала про те, що незабаром їй доведеться надовго попрощатися зі своєю донькою Монікою. Вона зазначила, що подібні життєві події багато чому її навчили, і поділилася своїми висновками з фанатами.

"Можна нескінченно стресувати, доводячи себе до істерик перед днем X. можна скаржитися, битися об лід, а можна просто прийняти", - пише Анна Седокова.

Вона зазначила, що раніше їй була чужа подібна позиція, проте з віком вона навчилася довіряти вищим силам. Артистка згадала про те, що завдяки поганим життєвим епізодам, люди можуть більш яскраво переживати хороші моменти.

Шанувальники Сєдокової підтримали її в коментарях, побажавши їй всього найкращого. Багато користувачів мережі звернули увагу на те, 37-річна Анна виглядає, як завжди, чудово.

 "Яка ви шикарна, обов'язково все Буде Добре", "Фото вогонь. Моніка-красуня, шкода що їде", "Ганнуся,спасибі за такі напутні слова і не переживайте на рахунок Мо все буде добре", "Розкішна, сильна жінка. Мій мотиватор. Все неодмінно буде добре!".

Варто відзначити, що Моніка зараз проживає разом зі своїм батьком Максимом Чернявським в США. Тим часом Анна вирішила в'язати свою долю з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою.

Нагадаємо ,що спекотна Сєдокова блиснула засмаглим тілом, роздягнувшись прямо на вулиці: "Бельішко-топ!".

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