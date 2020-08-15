Відома актриса Ольга Жуковцова-Кияшко, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про пристрасть

На фото красуня сиділа в штанях і босоніжках. Образ Ольга доповнила блузкою, яку вирішила приспустити для спекотного фото. Жуковцова не одягала білизну, а тому їй довелося прикрити пелюстками квітів свої груди. Волосся актриса залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я зі своєю пристрастю «завжди чогось вчиться" занирювала в багато уроків і марафони, що виникають на моєму шляху. І вже зрозуміла що для мене в них важливо-дисципліна, але без напрягу, цікаво, з новими відкриттями себе, ну і ясно - результат", - написала Ольга під фото.

Фанати поставили майже 800 лайків і написали коментарі:

"До речі, я загадала в цьому марафоні стати стилістом) теж, як ти розумієш, задоволена", "красива", "ти жінка", "чудово Оля. Яке сексуальне і гаряче фото. Ви незрівнянно виглядаєте", " навіщо так багато пелюсток?) ", "Так, а де груди?".

Ми писали, що зірка студії «Квартал 95» Ольга Жуковцова-Кияшко відверто розповіла про своє ставлення до роботи в «жіночому кварталі».

"@zhenskiykvartal_official-жіноче царство, де всі актриси-цариці-богині і одночасно-клоунеси-мавпи",-з властивим їй гумором написала Жуковцова-Кияшко.

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