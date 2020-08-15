40-річна російська співачка Ганна Семенович поділилася з шанувальниками історією про те, як змусити бажання збуватися

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала відео, на якому в довгій зеленій сукні спокусливо танцює. Образ Ганна доповнила хусткою в тон, а також окулярами у великій білій оправі, масивними сережками і браслетом. Її волосся завите в локони і спадає на плечі.

Співачка при повному макіяжі танцює на галявині, звиваючись тілом під музику. Вона підняла сукню і демонструє струнку ніжку.

У підписі до відео артистка розповіла про те, як створила свою першу карту бажань і наскільки була здивована, коли дізналася, що це працює.

За словами співачки, серед іншого вона мріяла виступити на відомому музичному фестивалі, і ця мрія здійснилася. Більш того, їй навіть запропонували стати ведучою. Збулися й інші бажання, які вона намалювала на карті.

Натхненна таким досвідом, зірка повідомила про подальші плани:

"У вересні буде молодик, і я вирішила зробити новий плакат бажань, з новими мріями і цілями, адже старі мрії вже збулися 🙏 🏼 за що я щиро вдячна», – написала вона.

Раніше ми розповідали, що Семенович показала, як "приборкує" квадроцикл. Сидячи на ньому в штанях і футболці, зірка крутнула ручку газу і сіпнулася вперед. Після цього Анна закричала і вже нормально поїхала вперед.

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