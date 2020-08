View this post on Instagram

Я вам рассказывала про карту желаний? 😬 Лет 10 назад , я очень активно стала изучать как работает карта желаний . Относилась к этому скептически , но пошла на тренинг по воплощению желаний в жизнь, было очень любопытно 🤩 В конце трёх дневного тренинга , в котором было много заданий , последним из них , было создать карту желаний 💥 Я очень усердная ученица и вот в правильный день, продумав все мои желания , я начала творить ! Главное правильно разделить плакат на зоны, грамотно и правильно продумать желания и цели , и ключевое правильно их визуализировать 😅 Выполнив все условия , я создала свой остров целей и желаний , убрала его в правильное место и благополучно забыла ☺️ Одним из моих желаний , было выступление на <Новой волне> , я тогда только начинала сольную карьеру и прям мечтала спеть на этом фестивале 🙏🏼 Через два месяца мне позвонили и предложили не только спеть , но и провести <Новую Волну> , я была счастлива , благодарила вселенную за возможность и шанс проявить себя в этом мире 🙏🏼 Реально мой плакат желаний начал работать , было ещё много таких историй , по выполнению моих мечт ❤️ В сентябре будет новолуние и я решила сделать новый плакат желаний , с новыми мечтами и целями , ведь старые мечты уже сбылись 🙏🏼 За что я искренне благодарна , девочки а вы делаете плакат желаний , как он работает у вас ?👇🏼 #аниныистории #плакатжеланий #мечтысбываются #цели #позитивныеустановки #рабоианадсобой #анясеменович #манибой Стиль @katrin_erdman Фото @jury_arnaut Макияж @litvinova.olka Видео @talybov_video