40-річна російська співачка Ганна Семенович поділилася з шанувальниками історією про те, як змусити бажання збуватися

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала відео, на якому в довгій зеленій сукні спокусливо танцює. Образ Ганна доповнила хусткою в тон, а також окулярами у великій білій оправі, масивними сережками і браслетом. Її волосся завите в локони і спадає на плечі.

Співачка при повному макіяжі танцює на галявині, звиваючись тілом під музику. Вона підняла сукню і демонструє струнку ніжку.

У підписі до відео артистка розповіла про те, як створила свою першу карту бажань і наскільки була здивована, коли дізналася, що це працює.

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За словами співачки, серед іншого вона мріяла виступити на відомому музичному фестивалі, і ця мрія здійснилася. Більш того, їй навіть запропонували стати ведучою. Збулися й інші бажання, які вона намалювала на карті.

Натхненна таким досвідом, зірка повідомила про подальші плани:

"У вересні буде молодик, і я вирішила зробити новий плакат бажань, з новими мріями і цілями, адже старі мрії вже збулися 🙏 🏼 за що я щиро вдячна», – написала вона.

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Я вам рассказывала про карту желаний? 😬 Лет 10 назад , я очень активно стала изучать как работает карта желаний . Относилась к этому скептически , но пошла на тренинг по воплощению желаний в жизнь, было очень любопытно 🤩 В конце трёх дневного тренинга , в котором было много заданий , последним из них , было создать карту желаний 💥 Я очень усердная ученица и вот в правильный день, продумав все мои желания , я начала творить ! Главное правильно разделить плакат на зоны, грамотно и правильно продумать желания и цели , и ключевое правильно их визуализировать 😅 Выполнив все условия , я создала свой остров целей и желаний , убрала его в правильное место и благополучно забыла ☺️ Одним из моих желаний , было выступление на <Новой волне> , я тогда только начинала сольную карьеру и прям мечтала спеть на этом фестивале 🙏🏼 Через два месяца мне позвонили и предложили не только спеть , но и провести <Новую Волну> , я была счастлива , благодарила вселенную за возможность и шанс проявить себя в этом мире 🙏🏼 Реально мой плакат желаний начал работать , было ещё много таких историй , по выполнению моих мечт ❤️ В сентябре будет новолуние и я решила сделать новый плакат желаний , с новыми мечтами и целями , ведь старые мечты уже сбылись 🙏🏼 За что я искренне благодарна , девочки а вы делаете плакат желаний , как он работает у вас ?👇🏼 #аниныистории #плакатжеланий #мечтысбываются #цели #позитивныеустановки #рабоианадсобой #анясеменович #манибой Стиль @katrin_erdman Фото @jury_arnaut Макияж @litvinova.olka Видео @talybov_video

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Раніше ми розповідали, що Семенович показала, як "приборкує" квадроцикл. Сидячи на ньому в штанях і футболці, зірка крутнула ручку газу і сіпнулася вперед. Після цього Анна закричала і вже нормально поїхала вперед.

Нагадаємо, фігуриста Семенович блиснула красою і нарвалася на критику.

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А ще Politeka повідомляла, що грайлива Семенович задерла сукню, засвітивши найсолодші місця.