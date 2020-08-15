Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, показала новий образ в золотому купальнику

Дівчину, як відомо, не можна назвати класичною топ-моделлю, адже її параметри зовсім далекі від загальноприйнятих 90-60-90, та й зростання дівчини набагато нижче модельного. Тим не менш, Роуз володіє тонкою талією, пишними грудьми і стегнами. Завдяки унікальній зовнішності, Демі стала популярна в Instagram і отримала багатомільйонну аудиторію.

Зараз дівчині всього 25 років, вона народилася в британському місті Бірмінгемі в сім'ї Баррі і Крістін Маубі. З дитинства Роуз мріяла пов'язати життя з модельним бізнесом, але для подіуму її зріст і вага не підходили. Якийсь час дівчина намагалася схуднути, заробивши розлад шлунка.

Після того, як вона вилікувалася і зрозуміла, що треба любити себе такою, якою вона є, слава сама знайшла дівчину. Працюючи альтернативною моделлю, Демі кожен день показує різні образи в білизні і купальниках. Образ в золотому бікіні відразу убив мережу.

"Це дуже спокусливо !!!!!! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ", » Просто красиво", "класна фігура«," Ти така гаряча, любов Моя",» який гарний наряд, але ти красивіше, наважуся сказати, що ти моя платонічна любов😊, мій заборонений плід, моя недосяжна зірка, але все ж твій блиск змушує мене відчувати себе дуже добре, я люблю тебе, Демі Роуз«, "Уфф, як ти хороша, Боже яка жінка😍😍😍😍😍😍😍», «який захват 😍" « " яка чарівна, все це не від Бога!",» Ти смачний делікатес«,» Демі Роуз - чудова лялька на всій планеті з екстремальними якостями в моделі, " - пишуть користувачі.

Також засмагла модель вирішила поділитися спекотним селфі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Цього разу дівчина показала, як приміряла темно-коричневий купальник з тонкими зав'язками і акуратними вставками з переплетених на грудях ниток.

Довгі локони Демі воліла заховати завдяки спеціальній укладанні і акуратному прикрасі з камінням і намистом на її лобі, а обличчя без макіяжу не стала підкреслювати додатковими уходовыми засобами. Як і завжди, головною родзинкою образу Демі стали її пишні форми.

"Дзеркало, дзеркало на стіні...",- загадково підписала новий кадр Демі.

Ось як реагують шанувальники:

"Так добре 🔥🔥🔥», «😍😍😍❤️красива ❤️❤️❤️ ти така красива💞 💞 💞 💞", » que hermoso frente», «хто любить тебе, крім хлопця з Камари?», «Te vez muy espectacular. Quiero comerte a besos mi vida", "Я не скажу тут, наскільки сильно цей збудливий образ вас впливає на мій дух, тільки якщо ви запитаєте",» ❤ ️ 🔥 😍 дуже добре виглядає".

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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