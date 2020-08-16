Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, захопила на відпочинку фігурою

Настя не перестає дивувати, адже кожен день намагається показувати нові і навіть архівні фото з відпочинку, на яких позує в самих різних бікіні. При цьому кожен раз образи Квітко відрізняються, а сама вона намагається привернути більше уваги завдяки провокаційним позам.

І цей раз не став винятком. Настя показала, як позувала на одному з білих шезлонгів в занадто тісному бікіні оранжнвого відтінку. Здавивши стегна дівчини, тканина вп'ялася в її шкіру, надавши ще більшої пікантності формам зірки.

"Вони справжні ??", "Боже, які розкішні малятка" « "Ти просто ідеальна дівчинка" « " pareces una diosa amor 😋😋🔥🔥🔥🔥🔥😋😋😋», «Абсолютно чудово🔥 🔥 🔥 👏 👏", " прекрасний вид, дитинко» «дуже дуже жарко», «найрозкішніший вигляд у цієї дівчинки», «які хутрові принади, дорога», «любіть ваш вираз обличчя. І це красиве червоне бікіні», «Ти виглядаєш прекрасно», "Ти просто шикарна", - пишуть користувачі.

Раніше струнка модель вирішила показати в провокаційній позі пишні форми, обтягнуті крихітним бікіні. Будучи представником модної білизни відразу у декількох брендів, дівчина вирішила підкорювати образами саме в цьому стилі.

На сторінці Квітко в Instagram можна знайти найрізноманітніші спекотні фото - в білизні, купальниках і без будь-якої прикраси. Дівчина пишається своїми пишними формами, тому часто показує їх з мінімальною кількістю одягу. І цей раз не став винятком. Позуючи в одному смугастому бікіні, Настя пікантно прогнулася, повернувшись до об'єктиву боком і показавши тим самим свої сідниці у всій красі.

"Або ти керуєш днем, або день від тебе біжить🖤», - пише Квітко під фото.

Шанувальники не залишилися байдужі:

"Лялька Барбі", " це твоя найкрасивіша картинка😍 😘 😘 😘 😘 😘", " так жарко ... Дівчинка, легше🔥 🔥 🔥 🔥", просто розкішне Малятко❤",» кругом одна пристрасть😍«,» вау красиво, дитинко, любов«,» просто розкіш«,» скільки тут смачного«,» ти дуже красива, дорога, «ангелок«,» дівчинка, це дуже гаряче«.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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