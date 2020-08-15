Погода в Україні 15 серпня різко зміниться в гіршу сторону, грозові дощі накриють "улюблені" регіони
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані синоптиків з Українського гідрометцентру.
На Заході сьогодні закінчиться "перепочинок", дощі з грозами атакують жителів Закарпаття, Львівської області, Івано-Франківської області та Чернівців. Стовпчик термометра буде в межах 23-26 градусів зі знаком «плюс». Вночі їх змінять 9-17 градусів тепла.
На Сході сьогодні дощів не передбачається. Однак повітря прогріється до 20-24 зі знаком «плюс». У нічний час доби повітря охолоне до 8-13 градусів.
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Жителів центральних регіонів сьогодні очікують від 22 до 25 спеки, а ось вночі похолодає до 9-12 тепла. Замість дощу очікується невелика хмарність.
На півдні сьогодні буде найтепліше: від 22 до 27 градусів зі знаком «плюс». Вночі їх змінять 10-18 градусів.
Без дощів залишаться і жителі Східної України. Тут синоптики прогнозують від 20 до 24 тепла, а вночі близько 9-12 градусів.
У Києві та області синоптики з Укргідрометцентру прогнозують сонячну погоду без опадів, а також 20-24 градуси тепла. Вночі ж похолодає до 8-13 зі знаком "плюс".
Сьогодні по всій території України синоптики прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки.
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