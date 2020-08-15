Погода в Україні 15 серпня різко зміниться в гіршу сторону, грозові дощі накриють "улюблені" регіони

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані синоптиків з Українського гідрометцентру.

На Заході сьогодні закінчиться "перепочинок", дощі з грозами атакують жителів Закарпаття, Львівської області, Івано-Франківської області та Чернівців. Стовпчик термометра буде в межах 23-26 градусів зі знаком «плюс». Вночі їх змінять 9-17 градусів тепла.

На Сході сьогодні дощів не передбачається. Однак повітря прогріється до 20-24 зі знаком «плюс». У нічний час доби повітря охолоне до 8-13 градусів.

Жителів центральних регіонів сьогодні очікують від 22 до 25 спеки, а ось вночі похолодає до 9-12 тепла. Замість дощу очікується невелика хмарність.

На півдні сьогодні буде найтепліше: від 22 до 27 градусів зі знаком «плюс». Вночі їх змінять 10-18 градусів.

Без дощів залишаться і жителі Східної України. Тут синоптики прогнозують від 20 до 24 тепла, а вночі близько 9-12 градусів.

У Києві та області синоптики з Укргідрометцентру прогнозують сонячну погоду без опадів, а також 20-24 градуси тепла. Вночі ж похолодає до 8-13 зі знаком "плюс".

Сьогодні по всій території України синоптики прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що стихія обрушилася на Дніпро, кадри: "машини тонуть, парасольки летять...".

А ще Politeka писала, що літо готує українцям неприємний сюрприз, погода різко зміниться: де похолодає найсильніше.

Також Politeka повідомляла, що негода паралізувала рух громадського транспорту в Одесі: кадри руйнувань.