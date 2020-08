View this post on Instagram

Телеведучий Володимир Остапчук @vova_ostapchuk подарував своїй коханій Христині Горняк @kristygor позашляховик🔥 ⠀ «Для неї це була мрія, вона колись мені розказувала, що завжди собі хотіла Range Rover. Звичайно, що я прислухаюся до її побажань і намагаюся їх виконувати», – зізнавався шоумен. ⠀ «Так, це був дуже класний сюрприз, тому що я мріяла про такий автомобіль. Він про це знав і зробив у найкращому вигляді: зав’язав мені очі, були феєрверки та величезний червоний бант», – не приховувала щастя дівчина. ⠀ Друзі, а про що ви мрієте?👇🏻