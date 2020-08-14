Підписники відомого українського телеведучого Володимира Остапчука розкритикували його за дорогий подарунок коханці

Останнім часом у бік Володимира Остапчука прилітає дуже багато хейта від користувачів мережі. Цього разу телеведучий піддався звинуваченням за те, що купив своїй коханій дорогий подарунок. Відповідні фотографії з'явилисья в соціальній мережі Instagram.

Раніше Остапчук повідомляв, що вирішив порадувати свою дівчину Христину Горняк, купивши їй машину Range Rover. Цей широкий жест обійшовся телеведучому в 1,4 мільйона гривень.

Володимир зізнався, що хотів зробити Христині сюрприз і тому не повідомив про покупку заздалегідь. Чоловік до останнього не зізнавався коханій в тому, що вона стала власницею шикарного транспортного засобу.

"Для неї це була мрія, вона колись мені розповідала, що завжди собі хотіла Range Rover. Звичайно, я прислухаюся до її побажань і намагаюся їх виконувати», - розповів Володимир Остапчук.

Більшість користувачів мережі не розділили захоплення телеведучого, вважаючи подібний вчинок недоречним. Підписники дорікнули Володимиру за те, що він виставляє своє особисте життя напоказ.

Коментатори в соціальних мережах також нагадали, що Остапчук кинув свою дружину Олену Войченко з двома дітьми. Багато хто вважає, що телеведучий не надає необхідну матеріальну допомогу своїм нащадкам і екс-дружині.

"А дружині своєї колишньої теж машину хоч одну подарував? Або дітям залишив машину?", "Черговий піар, гидко дивитися", " мабуть, кредит взяв. Смішно дивитися на цей цирк", - пишуть в соціальних мережах.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук розбурхав одкровенням про свою коханку і жарким фото: "підкорила мене...".

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