Російський співак Філіп Кіркоров висловився про можливе розлучення зіркової пари Максима Галкіна і Алли Пугачової

Він розповів про стосунки з Примадонною та її родиною в інтерв'ю виданню "Собеседник", передає Politeka.net.

Ось уже кілька тижнів розгораються чутки про особисті проблеми Алли Пугачової і Максима Галкіна. Саме подружжя не виносять сміття з хати, вважаючи за краще відмовчуватися на питання журналістів, а ось Філіп Кіркоров виявився більш балакучим. Втім, він не прояснив ситуацію, але лише ще більше заінтригував своєю розповіддю.

"Це непристойно коментувати те, що відбувається в цій родині, я не маю на це ніякого права і підстави", - зазначив Виконавець. - "Можу лише з боку спостерігати в Instagram, як виглядають їхні прекрасні діти, сама Алла. Вона знаходиться в прекрасній формі".

Розмови на цю тему розсердили Філіпа Кіркорова, він заявив журналістам, що мало спілкується з Аллою Пугачовою і її домочадцями. У той же час, він завжди готовий підставити колишній дружині своє міцне плече:

"У кожного своє життя, ми не дружимо будинками. Як ви собі уявляєте? Це було б дивно! Але я відчуваю до неї почуття любові і подяки. І вона знає: якщо прийде біда, я завжди допоможу".

Раніше сусіди Пугачової і Галкіна розповіли про ситуацію в знаменитій родині і не підтвердили лухи про розлучення. Жителі селища грязі відзначають, що пара ретельно приховують своє особисте життя. Так одна з односельців вважає, що Алла Борисівна ніколи не наважиться піти від такого заможного чоловіка, як Максим.

Нагадаємо, що Кіркоров похвалився дітьми, що підросли, у Лізи і Гаррі Галкіних з'явилися конкуренти: «прекрасні».

Як раніше повідомляла Politeka, зАросший Кіркоров наплював на всіх і ніжно притулився до Пугачової: "я буду тебе берегти»

Також Politeka писала, що Максим Галкін і Кіркоров не стримали емоцій, дізнавшись про важливі зміни в сім'ї Орбакайте: "Surprise!"