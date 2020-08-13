Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, натягнула на великі принади маленький купальник 

Спокуслива зірка Instagram розмістила селфі-відео у своєму сторіз, повідомляє Politeka.net. На кадрах модель постала в маленькому купальнику на прозорих бретельках. 

Крихітні клаптики тканини прикрили інтимні місця великих грудей. Останні налилася і ніби планували вивалитися.  Такий крихітний купальник ледь утримував найпікантніші місця від погляду сторонніх. Зірку це анітрохи не бентежило. Навпаки Олена зробила клаптики "гармошкою", щоб надати своєму образу спеки. 

Крихітні плавки-бікіні натягнулися вище стегон зірки. Омович також стиснула трикутник посередині тонких лямок, щоб він приховував лише найінтимніше.

Тонка талія з плоским животом, пружні сідниці і округлі стегна - види на зірку просто заворожують.  

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Модель одягла на голову окуляри і дивилася в телефон. На ній не було макіяжу.

"Люблю, коли фігура суха, це так рідко. Скоро все одно набряку", - підписала кадри модель. 

Відео не зібрало багато лайків, адже було оприлюднено в сторіз. 

Нагадаємо, Олена Омович позувала на кушетці в білому халаті, який розкрила. Як виявилося, зірка була в одних трусиках. 

Груди зірка намагалася заховати під кроями білої тканини. Однак великі принади, так і хотіли показатися. 

Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала в топі і спідниці білого кольору. Зірка без сорому спустила бретельки, показуючи пишний бюст. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери.

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Какое из 1/2/3/4/5/6?🖤 Фото для @lior_boutique всегда рвут охваты🔥 Обожаю создавать контент для магазинов...И не важно, что вещи плохо видно...верите нет? Гребут тупо все с моих фотографий😂Если забыла в фотошопе какой-то посторонний предмет убрать, попытаются купить и его 🤣Можете дальше рассказывать, что для магазинов такие фото не катят , но схема работает! И мне пох🥴Секс на фото всегда продавался , продаётся и будет продувался , но вы можете продолжать фонится в комментах, это по сути кроме статистики ни на что не повлияет 😈

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