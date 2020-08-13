Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, натягнула на великі принади маленький купальник
Спокуслива зірка Instagram розмістила селфі-відео у своєму сторіз, повідомляє Politeka.net. На кадрах модель постала в маленькому купальнику на прозорих бретельках.
Крихітні клаптики тканини прикрили інтимні місця великих грудей. Останні налилася і ніби планували вивалитися. Такий крихітний купальник ледь утримував найпікантніші місця від погляду сторонніх. Зірку це анітрохи не бентежило. Навпаки Олена зробила клаптики "гармошкою", щоб надати своєму образу спеки.
Крихітні плавки-бікіні натягнулися вище стегон зірки. Омович також стиснула трикутник посередині тонких лямок, щоб він приховував лише найінтимніше.
Тонка талія з плоским животом, пружні сідниці і округлі стегна - види на зірку просто заворожують.
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Модель одягла на голову окуляри і дивилася в телефон. На ній не було макіяжу.
"Люблю, коли фігура суха, це так рідко. Скоро все одно набряку", - підписала кадри модель.
Відео не зібрало багато лайків, адже було оприлюднено в сторіз.
Нагадаємо, Олена Омович позувала на кушетці в білому халаті, який розкрила. Як виявилося, зірка була в одних трусиках.
Груди зірка намагалася заховати під кроями білої тканини. Однак великі принади, так і хотіли показатися.
Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала в топі і спідниці білого кольору. Зірка без сорому спустила бретельки, показуючи пишний бюст. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери.
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А ще Politeka писала, що українська Кардашьян без сорому задерла спідницю і показала всю свою жіночність
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