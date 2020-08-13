У Раді зареєстровано низку законопроектів, що стосуються "ускладнення" життя українцям, шляхом нових фінансових зобов'язань. Документи можуть бути розглянуті вже цієї осені

Зокрема новими податками збираються обкласти програмістів і айтішників, автомобілістів, таксистів, власників квартир та землі, пише "КП в Україні".

Так, законопроект № 3933 стосується програмістів, яких, згідно з цим документом, депутати мають намір оформляти як найманих працівників (в даний час близько 90% фахівців цієї галузі - ФОП-програмісти, які складають договір з роботодавцем, як між двома юрособами). Якщо закон приймуть, звідси випливає сплата ЄСВ, податок на доходи фізосіб і військовий збір.

Законопроект пропонує встановити податкове навантаження на зарплати таких на рівні 10%, тобто знизити податок на доходи фізосіб з 18% до 5% і скоротити єдиний соціальний внесок з 22% до 5%. Крім цього, пропонується звільнення від сплати 1,5% військового збору.

Інший законопроект № 3704 зачіпає власників автомобілів середнього класу. Згідно з документом, поріг оподаткування буде знижений до 200 мінімальних зарплат. Тобто практично в два рази. Під дію такого податку потраплять машини вартістю близько 30 тисяч євро, тобто, по суті, машини середнього класу.

Крім того, замість 5 років податок на розкіш доведеться платити 8 років.

У Мінінфраструктури, в свою чергу, розробили новий законопроект, який повинен регламентувати роботу служб таксі. У відомстві припускають, що після вступу закону в силу буде забезпечено надходжень податків і зборів близько 800 млн гривень на рік. З кожного таксиста на рік хочуть отримувати як мінімум 3600 грн, або 300 грн на місяць.

Для власників житла і землі підготували свої "сюрпризи".

Законопроектом №3928 депутати хочуть змусити платити податок власників квартир, які здають своє майно в оренду.

Пропонується знизити ставку з цього виду податків з 18% до 9 %. Якщо додати до цього 1,5% військового збору, то вийде, що податкове навантаження для орендодавців складе 10,5%. Експерти кажуть, що цифра все одно велика, критикуючи цей проект закону.

Законопроект №3131 (доопрацьований надалі та ставший №3131-д) стосується введення податку на землю сільгосппризначення. Якщо закон буде прийнятий, то з'явиться таке поняття, як "поставлене податкове зобов'язання" (ПНО). Він означе, що власники землі, які не здають її в оренду офіційно, будуть платити податок, що становить кілька відсотків від її нормативної грошової оцінки - НГО. (середня вартість гектара землі по НДО становить близько 30 тисяч гривень).

Раніше ми повідомляли, що глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев прокоментував підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.

За його словами, в нинішніх умовах підняття рівня мінімальних зарплат в Україні не повинно спровокувати гострих обговорень.

"Пропозиція про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч повністю обґрунтована, оскільки ми з вами розуміємо, що коли в країні мінімальна зарплата менша, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб, - це просто неподобство", - заявив Гетьманцев.

Нагадаємо, що обіцяне підвищення мінімалки можуть скасувати, українцям сказали неприємну правду: "у бюджеті...".

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