Гривня вдарить по долару і євро, Нацбанк одним махом змінив курс валют: до чого готуватися українцям

Курс валют в Україні 13 серпня здивує українців несподіваним падінням євро.

Згідно з даними НБУ, Євро обвалиться по відношенню до гривні, а ось долар практично не змінить свої позиції.

Так, 1 Євро 13 серпня можна буде купити за 32,39 Гривень, в той час як днем раніше його продавали за 32,556 гривень. Всього за один день курс євро по відношенню до гривні сильно просів.

А ось долар, у свою чергу, практично не поміняв позицій. У четвер 1 Долар можна буде купити за 27,52 гривні, в той час як в середу його продавали по 27,59 гривень.

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Громадян України попередили про закінчення терміну дії паспортів у формі книжечки.

Так, особи віком від 16 до 25 років мають можливість користуватися паспортом старого зразка до досягнення свого 25-річчя.

У свою чергу, громадяни віком від 25 до 45 років можуть не змінювати паперовий паспорт на ID-картку до досягнення 45-річного віку. При цьому на момент вступу в силу даного законопроекту в паспорті повинна бути нова фотографія про досягнення особою 25 років.

Що стосується громадян, яким вже виповнилося 45 років, то термін дії їх паспорта у вигляді книжечки не має обмежень.

Якщо ж людині потрібно вклеїти в паперовий паспорт чергову фотографію, то в паспортному столі його документ будуть міняти на ID-картку. Відзначається, що нові паперові паспорти в Україні більше не будуть проводитися.

Непередбачений поворот на Майдані в Білорусі, військові і спецназ викидають форму: "Дотиснути залишилося трохи"

З 12 на 13 серпня в Білорусі пройшла четверта ніч протестів проти оголошених результатів виборів, звірствування силовиків і військових тривають.

У мережі стали з'являтися відео, на яких військові і спецназівці заявляють, що їм соромно, вони викидають свою форму і відзнаки в сміття.

Також заяви на звільнення написали окремі поліцейські.

Начальник Боровлянського відділу міліції заявив, що бити протестувальників не будуть.

Також в мережі з'явилося відео, на якому діючий поліцейський закликає колег припинити насильство.

Крім того, через насильство проти демонстрантів з державних телеканалів звільнилися кілька ведучих і журналістів Білорусі.

Нагадавши, проти активістів у Білорусі відкрили вогонь на поразку: відомо про жертви.

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