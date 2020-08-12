Колишня наречена українського співака Віталія Козловського Раміна Есхакзай поділилася спокусливим знімком з відпочинку
Як передає Politeka.net, свіже фото телеведуча опублікувала у себе в Instagram. Раміна позувала в неймовірно красивому леопардовому купальнику, який підкреслив її апетитні форми. На фото можна прекрасно розгледіти спокусливі стегна дівчини, її апетитні груди. Красуня закрила очі, насолоджуючись моментом.
"Цікаво, тільки росіяни і українці просять знайти їм готелі без співвітчизників? Або британці, наприклад, чи турки теж приходять в агентство зі словами: "можна нам десь відпочити, щоб було максимально мало наших співвітчизників",- задалася питанням телеведуча.
За півгодини пост телеведучої зібрав понад 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Соковита, як ягідка", " Ну фігура! Ну вогонь", "прекрасний купальник! Вам дуже пасує", " Афігенний купальник!", "Раміна, у вас дуже гарний купальник, вам дуже пасує!", "Раміна ви красуня», «просто хочу сказати що у вас фігура бомба", "Раміна. Ідеал моєї фігури", - пишуть користувачі мережі.
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Відзначимо, що Раміна Есхакзай стала відома після участі в проекті «Холостяк». Дівчина не дійшла до фіналу, але сподобалася українському співакові Віталію Козловському, з яким вона довгий час зустрічалася і навіть збиралася вийти за нього заміж.
Нагадаємо, що Раміна Есхакзай влаштувалася на підлозі, виваливши пишний бюст в тісному топі: ідеальний ракурс.
А ще Politeka повідомляла, що біда трапилася у екс-нареченої Козловського, терміново потрібна допомога: "втратила малюка...".
Також Politeka писала, що Раміна Есхакзай втратила свою малишку, фото:"серце розривається".