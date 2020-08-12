40-річна співачка Анна Семенович збентежила млосним образом і чарівними рухами тіла

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео, на якому постала в довгій чорній сукні з бутонами ірисів (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Анна різко повернулася обличчям до камери на перших секундах, спопеливши пристрасним поглядом. Потім красуня почала плавно танцювати, демонструючи свою пишну гідність крупним планом.

"Працюючи над мріями, отримуєш саме ту реальність, яку бажаєш 💋 мрії, це наша реальність над якою треба трохи попрацювати 😉 не лінуємося, а чітко ставимо цілі і добиваємося їх, у нас все вийде😘❤️", - підписала ці кадри співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"Шикарна Анна 😍 😍 😍 очей відвести неможна 🔥 🔥 🔥 "

"І так сил немає. Ти ще розтанцювалася 😇"

"Осідлати б тебе"

"ух яка)"

"Мільйон квітів і фарб в одній Ганні 💗"

Раніше ми повідомляли, Семенович зізналася, що звикла багато працювати, тому їй доводиться в буквальному сенсі слова вчитися відпочивати. Щоб розслабитися артистка вирушила на Волгу, показуючи в Instagram кадри звідти.

"Ці вихідні на березі Волги, були такі веселі і душевні. Особливо мене вразила лазня на березі річки, стрибати розпареною в прохолодну Волгу величезне задоволення», - підписала Анна фото, на якому продемонструвала шикарні принади в синьому купальнику.

"Паритися треба без купальника!«, "Аннушка яка ж ви красива і ніжна", "фігура вогонь", "фільтрів забагато", "Солодка ти", "Анюта, красотулька", "Анна ви справжня російська красуня", - відреагували шанувальники.

Нагадавши, пишногруда Семенович ледве втримала своє багатство в декольте:"ціла пригода".

Як повідомляла Politeka, фігуриста Семенович блиснула красою і нарвалася на критику: «це не про дружбу».

Також Politeka писала, що пишногруда Семенович приборкала залізного коня з першого разу, гарячі кадри:"Анют, вогонь".