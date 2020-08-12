Євген Кошовий, Олена Кравець, Юрій Ткач та інші зірки Студії "Квартал 95" довели один одного до сліз на репетиції нового концерту

Веселими кадрами робочих буднів поділився у своєму Instagram артист Юрій Великий (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

На відео можна побачити, як проходить підготовка гумористів до майбутнього концерту. Судячи з усього, один з жартів виявився особливо вдалим, адже коміки всі як один нестримно сміються і не можуть видавити з себе ні слова, а деякі, як наприклад Кошовий, навіть витирають сльози.

На відео потрапили Міка Фаталов, Євген Кошовий, Олена Кравець, Юрій Крапов і Юрій Ткач. Під кінець Кравець не витримала безперервного реготу і закрила обличчя руками.

"А у нас повним ходом репетиції нового кварталу. Як ви думаєте, смішно буде?",- підписав ролик Великий.

Українці бурхливо відреагували на відео.

"Мені здається або Ткач тримає в руках кошторис концерту і саме це-справжня причина вашого сміху?", "Вже давно не смішно...", "Думаю, це буде приголомшливо", " Хлопці, ви всі дуже сильно поправилися...треба схуднути!", "Коли вирішили що Ткач 7 президент України", "Без Зеленського квартал вже не смішний і дивитися стало нецікаво", " Жека, аж плаче від сміху! Людина позитив!", "Ого Олена поправилася", - пишуть коментатори.

Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" ошелешив небезпечними "іграми з вогнем": "не суньте петарди в...".

Як повідомляла Politeka, нова біда трапилася із зіркою "Квартал 95", лікарі зробили все можливе.

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" засвітив "друга" прямо на червоній доріжці.