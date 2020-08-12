Погода в Україні найближчими днями буде досить свіжою через повітряну масу Північного походження

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Разом з холодними повітряними масами в країну прийшов вітер північного і північно-західного напрямків.

Синоптик попередила, що прохолодна погода триватиме в Україні весь тиждень.

Тепло поки затрималося на півдні і південному сході, але це теж ненадовго. Вже в четвер, 13 серпня і там очікується зниження до +25 +28 градусів.

Згідно з прогнозом, у більшості областей України 13 серпня протягом дня буде +23 +27 градусів.

Найнижчі температури будуть на півночі: +19 + 23 градуси.

Крім того, в північній частині України, можуть пройти і дощі. Але вони будуть переважно незначними і локальними.

У більшій частині територій України погода буде сухою.

У Києві четвер, 13 серпня, також буде не жарко. Вночі очікується + 12 градусів, вдень +20 +22 градуси.

Істотних опадів у Києві не передбачається. Вдень може збільшитися хмарність і подекуди може покапати.

Така температура протримається до кінця тижня, а в неділю, 16 серпня, в Україні прийде нове потепління.

Нагадавши, стихія обрушилася на Україну, кадри: "машини тонуть, парасольки летять..."

Як повідомляла Politeka, погода в Україні раптово зробила рокіровку, дощі і спека атакують нові області: Точний прогноз.

Також Politeka писала, що погода вдарить похолоданням, кому в Україні не пощастить найбільше.