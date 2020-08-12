Погода в Україні найближчими днями буде досить свіжою через повітряну масу Північного походження
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Разом з холодними повітряними масами в країну прийшов вітер північного і північно-західного напрямків.
Синоптик попередила, що прохолодна погода триватиме в Україні весь тиждень.
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Тепло поки затрималося на півдні і південному сході, але це теж ненадовго. Вже в четвер, 13 серпня і там очікується зниження до +25 +28 градусів.
Згідно з прогнозом, у більшості областей України 13 серпня протягом дня буде +23 +27 градусів.
Найнижчі температури будуть на півночі: +19 + 23 градуси.
Крім того, в північній частині України, можуть пройти і дощі. Але вони будуть переважно незначними і локальними.
У більшій частині територій України погода буде сухою.
У Києві четвер, 13 серпня, також буде не жарко. Вночі очікується + 12 градусів, вдень +20 +22 градуси.
Істотних опадів у Києві не передбачається. Вдень може збільшитися хмарність і подекуди може покапати.
Така температура протримається до кінця тижня, а в неділю, 16 серпня, в Україні прийде нове потепління.
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