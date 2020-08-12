Модель Анастасія Квітко, яку визнали російською версією Кім Кардашьян, похвалилася красивою подругою

Знаменитість опублікувала гаряче фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" і викликала бурю емоцій у своїх передплатників, передає Politeka.net.

Анастасія Квітко регулярно радує шанувальників відвертими знімками, демонструючи свої спокусливі форми в найвідвертіших образах. Але на цей раз для різноманітності модель показала прекрасне тіло своєї подруги віри з Нідерландів, якій теж є, чим здивувати цінителів жіночої краси.

На фото дівчина позує в спальні, повернувшись спиною до камери. Вона приспутила джинсові шорти і оголила свої пікантні м'язи. Для зйомки Віра одягла мініатюрну мереживну білизну з сердечками, яка ледь прикрила її п'яту точку - з таким багатством вона, мабуть, гідна звання "Міс сідниці". До того ж, красуня озирнулася через плече з млосним поглядом, покликаним засмущать глядача.

Користувачі соціальної мережі захопилися фігурою подружки Квітко і залишили в коментарях багато приємних компліментів:

"Чудова"; "так гаряча"; "Пекельна сеньйорита"; " дуже красива подруга, але ти найкрасивіша на світі ❤️❤️❤️❤️"; "красиве і дуже вишукане серце";" Ти найкрасивіша троянда в моєму саду";" смакота"; " Красива квітка😇";" Вся Божественна, чудова Божественна жінка";"у мене просто перехопило подих від твого чарівного чудового натурального, красивого і чистого тіла, милашка:)".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко вийшла на прогулянку, блиснувши обсягами в маленькому топіку: "це шикарно".

Як раніше повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в дірявому купальнику стиснула "булочки" прямо перед камерою:»дуже соковита".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко ледь втримала солодкі " кексики "в тонкому ліфчику:"краще всякого десерту".