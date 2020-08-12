Зовсім скоро українські постачальники газу зможуть заганяти своїх клієнтів у величезні борги, а потім і зовсім відключати

Як передає Politeka.net, про це порталу "Обозреватель" заявила експерт в галузі енергетики Марія Яковлєва.

Відповідно до закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", з січня 2021 року газові компанії перестануть постачати паливо українцям, які не встановили спеціальні лічильники. У той же час, нормативно-правовий акт дозволяє компаніям переводити клієнтів на граничні норми споживання і вимагати набагато більші суми за послуги. У клієнтів є час до кінця року, щоб встановити лічильники і уникнути непрятних наслідків.

Марія Яковлєва розповіла, чим обернеться для простих громадян переведення на підвищену норму. За її словами, багато українців не зможуть розплатитися з постачальниками і потраплять в боргову яму.

"Норма дуже завищена (якщо немає гарячого водопостачання, то це 18,3 кубометра газ на людину в місяць)", - підкреслила експерт. - "Субсидія не покриває цей тариф, тому у людей можуть виникнути борги, після чого цих споживачів дійсно можуть відключити".

Варто відзначити, що з серпня 2020 року вартість газу для населення визначається ринком точно так само, як для підприємств. Завдяки цьому українці зможуть вибирати постачальників, орієнтуючись на тарифи. Крім того, з початку місяця ціна для споживачів підвищилася до 3,24 гривні за один кубометр - на цілих 9%. Представники "Нафтогазу" пояснили зростання наближенням опалювального сезону в Україні.

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