Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий здивував шанувальників кадром із заходу

Як передає Politeka.net, свіже фото ділового Кошового з'явилося на його сторінці в Instagram. Комік був одягнений в костюм, а на ногах красувалися білі кросівки. Він позував на червоній доріжці. Ймовірно, це були зйомки одного з нових проектів.

На фото Кошовий був не один. Поруч з ним стояв робот, на якого, до того ж, наділи медичну маску.

"З другом", - підписав знімок Кошовий, спершись на електронного помічника.

Раніше ми писали, що Євген Кошовий здивував фотографією з гримерки, де він застав ще одного коміка з «Квартал 95» Юрія Ткача. Як відомо, Ткач свого часу замінив у команді «Кварталу 95» Володимира Зеленського. Зараз він повноправний член колективу.

На фото Кошового Ткач прикривався костюмом і загадково посміхався. Внизу виднілися його голі ноги в шльопанцях. Не виключено, що Кошовий зловив його у найбільш не підходящий момент.

Додамо, що Кошовий рідко ділиться фото в мережі. Іноді він викладає кадри з повсякденного життя в сторіс. В Instagram у артиста багато фото і відео з його сім'єю. Так, нещодавно він поділився знімком зі своєю дружиною, привітавши її з 13-ю річницею шлюбу.

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