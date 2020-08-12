Британська модель Демі Роуз виставила напоказ великі об'єми

Зірка мало не щодня демонструє свої великі груди, повідомляє Politeka.net. В одному з останніх сторіз в Instagram красуня постала в одній сукні-халатику, під якою нічого не було.

Модель засвітила величезні груди, трохи розчахнувши одяг. Вона блиснула своїми принадами в різних ракурсів.

Величезні принади виглядали на кадрах чудово і притягували погляд. Тонка тканина халата, здавалося, від легкого вітерця зможе показати все найінтимніше, а це заводить будь-кого.

Демі розпустила довге рівне волосся і дивилася в камеру з-під пишних вій. Її образ завершували невеликі прикраси.

Також модель опублікувала фото зі своїми гарячими подружками, що одяглися у не менш спокусливі наряди.

На фото помітно, що Демі була в стильних босоніжках з заклепками. Вона посміхалася і дивилася в камеру.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, тому що були оприлюднені в сторіз. Однак, судячи з інших постів, зірка швидко збирає лайки і багато приємних повідомлень.

Нагадаємо, Демі Роуз постала в цікавому образі, блиснувши своїми пишними грудьми.

Зірка натягнула на гідності один джинсовий комбінезон, під яким не виявилося ні одягу, ні навіть білизни.

Знаменитість показала свої великі груди без краплі збентеження. Образ зірки завершили акуратні прикраси.

Раніше ми писали, що Демі Роуз виклала кадри, як лежить в одному халаті без білизни.

Через це в кадр потрапили значні принади красуні. У якийсь момент знаменитість вирішила прогулятися по номеру, через що її значного обсягу форми ефектно тряслися.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

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