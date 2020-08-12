Зірка студії "Квартал 95" Ірина Сопонару похвалилася літньою відпусткою на курорті разом з колегами

Вона опублікувала спекотне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net.

На знімку Ірина Сопонару позує поруч зі своїми подругами, однією з яких виявилася ще одна актриса "жіночого кварталу" Валерія Товстолес. Дівчата зробили селфі під захисними парасольками біля басейну, блиснувши оголеними частинами тіла. Всі три красуні спокусливо витягнули губки, а Ірина ще й млосно подивилася в камеру, приспустивши окуляри.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд знаменитостей в коментарях під фото, навіть дружина Євгена Кошового, Ксенія, поставила лайк:

"Чікі❤️❤️❤️🔥🔥"; "підвіска у Віолети просто відпад 😍"; " підвіска у Віолети просто відпад 😍"; " красуня ❤️❤️❤️💙💚💜💜💋💋👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍"; "Красотаааа😻 😍"; "красуні❤️".

Раніше Ірина Сопонару влаштувала домашній стриптиз на кухні. У якийсь момент автор кадрів попросив дівчину танцювати більш розкуто. Актриса не засмущалася і видала дотепну відповідь: "ще більше? У тебе зараз екран трісне".

Нагадавши, красуні з "Квартал 95" підкорили молодими тілами в сукнях з декольте

Також Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" вбралася в мережива і звела з розуму

А ще Politeka повідомляла, що найгарячіші блондинки з "Квартал 95" показали топ стильних образів