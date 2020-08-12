Відома співачка Тетяна Котова, екс-солістка гурту "ВІА Гра", показала себе на природі

На фото зірка позувала в тапочках і білих шкарпетках, а також шортах і кофтині. Під нею можна побачити білий топ. Котова сиділа на простирадлі на природі, показуючи найпікантніші місця. Поруч можна побачити букет ромашок, який стояв у вазі. Фотографії вийшли світлими і дуже літніми, адже Тетяна на них посміхалася. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Стэйкейшн - этим модным словом называют туризм этим летом 🚘 другими словами путешествия недалеко от дома или как говорю я, путешествия домой ❤️ Как ни крути, но провести время с семьей намного приятнее полетов в Турцию, где скоро яблоку негде будет упасть 🙈 Именно поэтому недавно я ездила навестить родных в Ростов на Дону. Но если нет возможности сейчас ездить по другим городам, предлагаю просто собираться на пикники с друзьями. ⠀ Классно провести время на природе помогут наши мини-холодильники @ice__device 💓 Они идеально подходит и для закусок с напитками и для beauty-баночек, масок или для лекарств. 🥰 а ещё удобно перевозить мамочкам грудное молоко и не только. 👍🏻 В комплект входит шнур с разъёмом для российских розеток и автомобильный. 🤍 ⠀ А ты ждёшь, когда откроют все границы или уже вовсю путешествуешь по России?

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"Стейкейшн-цим модним словом називають туризм цього літа, іншими словами подорожі недалеко від будинку або як кажу я, подорожі додому. Як не крути, але провести час з сім'єю набагато приємніше польотів до Туреччини, де скоро яблуку ніде буде впасти", - написала Тетяна.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Яка ж ви шикарна, я дійсно ніяк не можу намилуватися вами", "дуже чекаю , коли відкриють кордони, хочу побувати в інших країнах)))", "Танюша ти просто. Немає слів !!! Тільки емоції", " чесно кажучи, то ні . Я взагалі не подорожую. Але дуже б хотілося","я просто захоплююся вами, у мене навіть немає слів, щоб описати вашу красу".

Повідомлялося, що відома модель і співачка Тетяна Котова показала себе в незвичайному образі і розповіла про догляд за собою.

На фото красуня позувала в білому піджаку і рушник на голові. Образ Котова доповнила стильними окулярами, а на обличчі можна побачити маску. Тетяна показала два пальці вгору, позуючи перед фотографом.

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