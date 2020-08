View this post on Instagram

Стэйкейшн - этим модным словом называют туризм этим летом 🚘 другими словами путешествия недалеко от дома или как говорю я, путешествия домой ❤️ Как ни крути, но провести время с семьей намного приятнее полетов в Турцию, где скоро яблоку негде будет упасть 🙈 Именно поэтому недавно я ездила навестить родных в Ростов на Дону. Но если нет возможности сейчас ездить по другим городам, предлагаю просто собираться на пикники с друзьями. ⠀ Классно провести время на природе помогут наши мини-холодильники @ice__device 💓 Они идеально подходит и для закусок с напитками и для beauty-баночек, масок или для лекарств. 🥰 а ещё удобно перевозить мамочкам грудное молоко и не только. 👍🏻 В комплект входит шнур с разъёмом для российских розеток и автомобильный. 🤍 ⠀ А ты ждёшь, когда откроют все границы или уже вовсю путешествуешь по России?