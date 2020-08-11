Знаменита артиска Ані Лорак похвалилася новими кадрами з відпочинку

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку співачки в «Instagram».

На знімках Лорак красується в бежевому сарафані з глибоким вирізом.

"Життя вчить нас терпінню і терпимості до інших. Бути собою! Бачити дорогу попереду! А ви довіряєте Всесвіту?",- підписала вона фото.

Фолловери засипали артистку коментарями.

"Красуня, така відпочила як прекрасна, ніжна квітка❤️❤️❤️. Чудового відпочинку і великих натхнень", "не знаю як правильно звернутися по імені пестливо ані... Ти супер", " неймовірна!! гарного вам дня і настрою!", "Яка красуня 😍 гарного Вам відпочинку!", "це законно бути такою красивою?!😅 ❤ 😍 😍 😍 найкраща", " кароліночка яка ж ви красива, відпочила!😍", "Неймовірна красуня😍 очі горять від щастя і любові❤️"," шалено красива", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше 53-річний російський співак Філіп Кіркоров, який є кумом співачки, похвалився відпочинком з Ані Лорак в Греції. Тоді він показав, як проводить з Кароліною час за грою в гольф. При цьому на геолокації знімка був вказаний той же готель, що і на нових знімках співачки.

Нагадавши, втомлена Лорак убила кадрами з дорослою дочкою на відпочинку:"Стали іншими без Мурата".

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