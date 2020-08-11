Зірка шоу "X-фактор" і фаворит Андрія Данилка у відборі на Євробачення MELOVIN вийшов на сцену і вразив заявою

Як повідомляє Politeka.net, слова виконавця опублікували на сторінці "X-фактора" в соцмережі "Instagram".

На знімку MELOVIN сидить на барному стільці посеред невеликої сцени. Він підпер однією рукою підборіддя, а другий тримає мікрофон. Молодий співак вбрався в короткі чорні штани, оголили щиколотки, білу футболку і легку чорну куртку.

Як сказано в повідомленні, Українська знаменитість запустив "Флешмоб Миру", який підтримали однодумці в 25 країнах світу. Кожен день тисячі людей стають новими учасниками руху, висловлюючи свою позицію. За словами MELOVIN, насильство в людях породжує брак любові і поваги до себе.

"З кожним роком нас все більше і більше накачують отрутою! А ми цьому тільки раді, голосно аплодуємо і захоплюємося! Виходить, що ми такі ж злочинці і співучасники всього цього хаосу, який кожен може побачити навколо! Ми самі допомагаємо створювати цей хаос і самі ж поглинаємо його під різними приводами!",- підкреслив співак.

Багато користувачів соцмережі в коментарях підтримали улюбленця Данилка:

"Приєднуватися. Цей молодий чоловік відчуває все своїм серцем і говорить мудрі речі. Мало хто дійсно вміє любити себе по справжньому .... а без любові до себе Немає любові до оточуючих ... Змінюємо себе-змінюємо світ навколо ❤️"; "Приєдналася. Цей молодий чоловік відчуває все своїм серцем і говорить мудрі речі. Мало хто дійсно вміє любити себе по справжньому .... а без любові до себе Немає любові до оточуючих ... Міняємо себе-міняємо світ навколо ❤️"; " заслуговує на повагу 👏"; " як завжди-Просто, але дуже Мудро! Завдяки MÉLOVINу багато людей задумалися про важливі речі!Дякуємо за небайдужість та підтримку!!"; "Найкращий💖 завжди піднімає найголовніші теми. Люблю безмежно❤️".

Нагадавши, фаворит Данилко блиснув оголеним тілом в басейні, пристрасні кадри « " О, Боже який...".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN став батьком, відео з дитиною підірвало мережу.

Також Politeka писала, що улюбленець Данилко переплюнув Кончиту Вурст, відео облетіло мережу:"Мурашки по шкірі".