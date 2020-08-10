Українська виконавиця Соня Кей, яка є племінницею Софії Ротару, влаштувала спекотні Танці з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

"Зігірігідум", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Соня Кей в зухвалих мінішортах й топі виконує запальний танець з подругою. При цьому кадри були також мали хештег»Хочу в рекомендації".

"Бомбезні", "Чудо", "супер крихітки!",- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Соня Кей пустилася у всі тяжкі, блиснувши "горішком" в крихітних трусиках.

«У нашому житті багато хто говорить нам, що нам цього не треба, це не можна робити, цього тобі не потрібно і так далі...Іноді треба виходити із зони комфорту, виходити з тієї кульки, в якій ти знаходишся і робити щось нове. Якщо ти не будеш ризикувати і ловити той шанс, який тобі дає доля, то може нічого і не вийти. Лови момент!» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії виконавиця позує в крихітних трусиках, демонструючи розкішні вигини.

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