Британська супермодель Демі Роуз похвалилася розкішними вигинами в наряді без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня зараз відпочиває біля моря. Спершу вона поділилася кадрами з неймовірним виглядом, який відкривається з її вікна, а ввечері виклала кадри, як лежить в одному халаті без білизни.

Через це в кадр потрапили значні принади красуні. У якийсь момент знаменитість вирішила прогулятися по номеру, через що її значного обсягу форми ефектно тряслися.

Однак шанувальники Роуз не могли що-небудь сказати, оскільки кадрами красуня вирішила поділитися у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що модель Демі Роуз, також відома як британська Кардаш'ян, блиснула фігурою в незвичайному в'язаному бікіні.

Кожен день Демі любить проводити яскраво і насичено, причому робить це зірка на пляжі. Відпочиваючи і веселячись на узбережжі, необхідно і без жарких фото. Фактично кожен день модель може показати себе в новому бікіні.

Бувши представником декількох модних брендів, Роуз не соромиться підкреслювати чесноти навіть самими провокаційними нарядами. Цього разу вона пдікорила засмаглим тілом у в'язаному бікіні з різнобарвним принтом на ліфчику.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

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