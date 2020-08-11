Зірки люблять підіймати шум навколо своєї персони й в цьому їм допомагають гарячі фото

Знімки в купальниках на відпочинку, оголені фото в спальні та інші кадри - тут же стають приводом обговорення тих чи інших знаменитостей. Давайте ж подивимося на не менш пікантні фото, зроблених у ванній кімнаті.

Українська співачка Джамала, яка нещодавно вдруге стала мамою, опублікувала сміливий знімок, позуючи у ванній. Зірка "пірнула" у воду в мереживному пеньюарі, з-під якого був видний великий живіт. Фото наробило багато шуму в мережі.

Українська красуня Настя Каменських багато разів фотографувалася у ванній. Знімки виходять одне гарячіше іншого. Кучерявій виконавиці є чим похвалитися, тому користувачі мережі просять її частіше ділитися подібними кадрами.

Спокуслива співачка Світлана Лобода показала неймовірні вигини у ванній кімнаті. Зірка постала в білизні, розчахнувши халат. Ідеальному тілу цієї знаменитості позаздрить кожна: "Гаряче!".

Співачка Віра Брежнєва зробила селфі у ванній, ледь не блиснувши найінтимнішим. Така красуня вміє зацікавити фанатів.

Російська актриса Христина Асмус нещодавно шокувала мережу, опублікувавши оголене фото у ванній. Красуня не показала інтимних місць, дозволивши фантазії фанатів розігратися.

Балерина Анастасія Волочкова показала особисте фото з ванної, прикрившись пелюстками троянд. Варто відзначити, що зірка часто публікує знімки з цієї кімнати у своєму Instagram.

Нагадаємо, Настя Каменських в коротеньких міні-шортах і леопардовому монокіні показала, як обливається водою і веселиться на задньому дворі свого будинку. На сторінці в Instagram зірка отримала сотні коментарів у відповідь з приводу викладеного відео.

Нагадавши, щаслива Каменських у відвертому купальнику показала бюст після поповнення в родині:"Груша".

Як повідомляла Politeka, ефектна Настя Каменських втерла ніс Ані Лорак після пластики.

Також Politeka писала, що Каменських розбурхала фігурою в занадто тісному купальнику.