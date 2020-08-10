Відома російська модель Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової, вразила образом на природі

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала відверті фото в кольоровому і чорно-білому форматах на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Дружина Микити Преснякова не соромиться свого тіла і часто демонструє свою спокусливу зовнішність в різних місцях, нарядах і позах. На цей раз Олена розляглася на мальовничих скелях в помаранчевому бікіні і білому топі, який прикрив її груди, судячи з голих плечей - бюстгальтер дівчина не одягла.

Невістка Пугачової заплющила очі і злегка підняла ноги. Одну руку вона поклала на свій плоский живіт, а другу поклала на камінь. Завдяки вдалому ракурсу видно струнку фігуру і красиві ноги моделі.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність Анни Краснової і залишили багато захоплених коментарів, хоча деякі знайшли недоліки:

"Ну що ти твориш 🗿 🗿 🗿 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ дуже красиво!"; "Дуже подобається Олена... але це фото без п'яти хвилин. Це вже перебір. Фото невдале"; "Альона! Ти неймовірна ✨❤️".

Раніше Краснова показала спекотний образ на морі. Вона вбралася в блакитні джинси із завищеною талією і короткий білий топ зі стислої тканини. Остання деталь одягу виявилася такою тонкою, що можна легко помітити відсутність нижньої білизни.

Нагадавши, підріс молодший онук Пугачової викликав фурор своєю зовнішністю.

Як повідомляла Politeka, самовпевнений онук Пугачової роздягнувся і пограв м'язами на камеру.

Також Politeka писала, що невістка Пугачової без ліфчика разом з подружкою дали спеку на автостоянці.