Не можна погоджуватися на такі умови

Громадський діяч Андрій Пальчевський дорікнув українській владі, яка прогинається перед МВФ

Він виступив з критикою в ефірі програми "Пульс" на каналі "112 Україна", передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Раніше стало відомо, що однією з умов отримання допомоги від МВФ у розмірі 1,2 млрд євро стало повернення космічних зарплат членам наглядових рад при державних підприємствах.

"Це неподобство, яке з наглядовими радами пов'язане, потрібно душити у корені. Що значить Міжнародний валютний фонд нав'язує нам, скільки платити наглядовим радам?",- обурився Андрій Пальчевський.

Громадський діяч навів приклад Аргентини, яка напередодні провела зустріч з кредиторами і поставила свої умови. При цьому країна набрала куди більше боргів, ніж українці.

"Скільки Аргентина повинна? 300 мільярдів-у десятки разів більше, ніж Україна. І що робить Аргентинський уряд? Каже: ми віддамо вам тільки половину. Що роблять інші - приймають умови. А наш уряд знущається над нашим народом і вичавлює", - заявив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч також пояснив, яким чином можна привести країну до процвітання, навіть незважаючи на величезні борги:

"Розумієте, я завжди кажу, що якщо брати в борг, то не мільярд доларів, а 50 мільярдів доларів, 100 мільярдів доларів. Ми зможемо тоді і економіку створювати і в разі чого, як то кажуть, це ж їхні проблеми - тих, хто дає. Повинні бути розумні люди нагорі, і народу нашому хочеться нагадати наймудріший вислів - це Ніл Деграсс Тайсон сказав, великий вчений, популяризатор: "щоб побудувати велику країну, треба спочатку робити її розумною". Нам треба робитися розумними за всіма показниками".

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