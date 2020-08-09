В Україні уряд переписав правила розрахунку сукупного доходу сім'ї, який беруть до уваги при призначенні субсидії

Вирішити проблему субсидій, на думку чиновників, може єдиний для всіх підхід у призначенні соціальної допомоги. Точніше-методика розрахунку сукупного доходу сім'ї, від якого і будуть відштовхуватися соцпрацівники.

Відповідні нововведення передбачені постановою № 632, яку затвердив Кабінет Міністрів.

Документ займає більше 40 сторінок і, крім єдиних для всіх норм розрахунку сукупного доходу та переліку доходів, регулює також нюанси призначення:

працівники, які втратили частину зарплати або доходу через вимушене скорочення тривалості робочого часу у зв'язку із зупинкою (скороченням) діяльності;

працівники, які отримують оплату часу простою відповідно до статті 113 КЗпП (крім періоду освоєння нового виробництва);

працівники, які перебувають у відпустці без збереження зарплати (крім осіб, які отримують пенсію);

фізособи-підприємці, які не отримують допомогу з часткового безробіття в період карантину як наймані працівники.

До середньомісячного сукупного доходу враховуються такі доходи:

заробітна плата у розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;

стипендія, в тому числі з сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону. Не враховується соціальна стипендія, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування;

соціальні виплати, які призначаються управліннями соціального захисту населення, у тому числі житлова субсидія та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

грошові перекази, отримані з-за кордону;

інші доходи, відомості про які отримані від податкової служби та Пенсійного фонду, а також доходи, задекларовані заявником.

Також постаново збільшили розмір виплат. Наприклад, на дітей, над яких встановлено опіку або піклування. Така допомога для них збільшена з 2 прожиткових мінімумів до 2,5. Для дітей з інвалідністю – до 3,5 "мінімалок".

Крім того, якщо приховав частину доходу, матеріальну допомогу та гроші доведеться повернути, йдеться в новому документі. Така норма цілком справедлива, однак враховуючи рівень тіньової зайнятості, під "санкції" може потрапити мало не більшість сімей.