Українських пенсіонерів попередили про триразовий перерахунок усіх виплат, однак радіти не варто

Про це йдеться в матеріалі «Обозреватель».

Так, перші перерахунок буде в березні наступного року. Передбачається, що якщо до цього рівень пенсії був на рівні 2400 гривень, то після перерахунку розмір виплати буде 2760 гривень.

А от якщо до цього пенсіонер отримував 1500 гривень, то після індексації рівень виплат буде, як і прожитковий мінімум – 1769 грн.

Крім того, вплине на розмір пенсії українців і підвищення «мінімалки». Особливо сильно це відчують ті, хто виконав вимоги по робочому стажу: 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Вони, за законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% мінімалки. З першого січня це буде 2400 гривень, а з першого липня — 2600 грн.

За словами вченого Лідії Ткаченко, наступного року влада обіцяє доплату пенсіонерам у розмірі 500 грн всім, хто досяг 75-річного віку. Тому даний крок на собі відчують далеко не всі українці похилого віку.

До цього ми розповідали, що за словами фінансового аналітика Єгора Комова, зростання зарплати в кращому випадку дозволить самим малозабезпеченим зберегти свій рівень доходів, з урахуванням того, як в країні ростуть ціни.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

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