Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, влаштувала літню фотосесію в стильному нюдовом бікіні

Так, цього разу модель вирішила захопити кадри зі зйомок в новому бікіні з мереживною вишивкою з боків і на ліфчику. Струнка красуня з пишними формами похвалилася в різних позах своїми достоїнствами.

Для більшої пікантності і різноманітності, Демі взяла в руці кокосовий коктейль і доповнила образ чорною прозорою накидкою. Також на фото можна помітити стильні сонцезахисні окуляри і акуратно укладені локони зірки.

Дівчина вирішила блиснути фігурою в різних ракурсах, в черговий раз здивувавши мережу обсягами своїх сідниць:

"Beautiful⚘ ⚘ ⚘ ⚘», «нічого собі це гаряче🌹 😊 🔥 😜 🤩 🥰», «hermosa😙 😙 😙 😙 😙 😙», «дуже красиво», «Mamasita😍 😘 😘 😘 😘», «Моя любов❤️❤️», « 🔥 🔥 найкраща дівчина», 2у цієї дівчини чудове тіло, що не має собі рівних. Господь безумовно звів нас з богинею. Амінь!!!!!", "Чудова дівчина🌹❤️🌹❤️ ідеальна», «Ух ти виглядаєш гаряче і сексуально, як завжди шикрно xxxxxxxxxx ❤", " приголомшлива самка .... 👏 👏 👏 👏 👏 ",- пишуть шанувальники.

Також ми писали, що кожен день модель ділиться новими фото, показує, як веселиться на пляжі в крихітному купальнику або надягає вельми зухвалі сукні, під якими немає білизни. Завдяки тому, що дівчина абсолютно не соромиться свого тіла, вона змогла стати популярною. Її фотосесії розбурхують шанувальників щоразу новим образом.

На представленому кадрі, опублікованому в Instagram, Демі позувала в досить провокаційному образі-тонкому білому ліфчику, який не зміг прикрити пишні достоїнства знаменитості, а також світло-синіх укорочених рваних джинсах.

"Wooooooaaawwww красива дівчина muuuuuaaah", "Така Черешенька, боже😀 😅 🔥«,» як багато у тебе цих булочок😍 😘«," hermosa como siempre ... Hechicera 😉! 😋 🍑 😘 ", "Люблю тебе, гріх таке приховувати«," чому ти більше не відповідаєш мені, дорога?", "Ти мила і прекрасна дівчина з шикарними грудьми і по*ой», «просто персик і нічого більше», «не зупиняйся», «ти найкрасивіша в світі,» - написали фанати.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами

https://www.youtube.com/watch?v=RiXFx3_X6U8