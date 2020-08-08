Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала себе і свого чоловіка на відпочинку

На кадрах красуня була у воді в одному купальнику. Поруч можна побачити чоловіка Катерини-Олександра. Чоловік тримав дружину на руках, поки та кружляла під музику. Ролик вийшов дуже цікавим і сімейним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ідеальним вихідним бути!

Тому, всім бажаю відпустити роботу, дітей до бабусі і насолодитися тим, що ви можете собі дозволити: провести їх так, як хочеться саме вам!

Не дарма ж ми так хотіли стати дорослими, щоб робити що хочеться....))", - написала Катерина.

Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Купив пляшку найсмачнішого вина, виявилося самим несмачним. Коротше, вихідні пропали", "чиста гармонія"," танці у воді, браво"," як ангел", " можна дивитися на це вічно! Ви супер!", "А де відпочиваєте?Так красиво і ви красиві))", " Любов в чистому вигляді!".

Повідомлялося, що українська балерина і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар приміряла образ розпусної відьми.

Літо в самому розпалі, і кожен бореться зі спекою, як може. Катерина Кухар, наприклад, попустувала у себе у дворі в досить відвертому образі. Вона вбралася в мініатюрний купальник чорного кольору і забралася верхи на мітлу. Волосся красуня зібрала на потилиці.

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