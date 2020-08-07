Українці сумують і висловлюють свої співчуття у зв'язку з трагічною смертю юного сина Віктора Павлика

21-річний Павло Павлик пішов з життя 7 серпня після двох років боротьби з раком хребта. Трагічну новину на своїй сторінці у Фейсбук повідомила мати хлопця Лора Созаєва.

Останній тиждень свого життя Павло провів у хоспісі. Перед цим він оголосив про те, що лікування йому не допомагає, тому він вирішив зробити паузу і дозволити своєму організму відновитися.

Українці в соцмережах висловлюють свої співчуття матері хлопця і сумують разом з нею.

"Як шкода...Спочивай, хлопець" "яке горе для матері. Щирі співчуття", "Так не справедливо коли молоді люди вмирають", "прийміть найщиріші співчуття! Царство Небесне вашому синочку!", "горе, яке словами не передається", "співчуваю. Жах! Горе! Бажаю вам сил пережити це, тримайтеся! Знайдіть сили і бажання жити далі. Плачу з Вами", "щиро співчуваю Вам...Ви чудова мама, яка віддала себе цілком синові", "гірко як! Лора, мила, тільки світла пам'ять Паші, прекрасному і світлому чоловічкові!", "Ніякі слова співчуття не висловлять тієї печалі і болю! Він з нами вічно, він є і він буде", "Немає слів, якими можна втішити. Разом з дітьми ховаємо серце і душу", "янголятко мамине на небесах", - пишуть люди.

Забрал Господь моего ангела! Gepostet von Лора Созаева am Donnerstag, 6. August 2020

Нагадавши, син Віктора Павлика залишив послання перед трагедією.

Як повідомляла Politeka, трагічно обірвалося життя юного сина Віктора Павлика: "забрав Господь мого ангела!".

Також Politeka писала, що у мережі обговорюють біду з сином Віктора Павлика.